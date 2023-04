Naapurin Tuomas löysi vanhukset henkihieverissä matkailuauton luota Virroilta – "Ovet auki ja musiikki pauhasi"

Kahdeksankymppisten vanhusten mystinen kohtalo hämmentää pirkanmaalaisella pikku­paikkakunnalla. Naapurin mukaan ”jääkalikaksi” muuttuneessa autossa oli ovet auki ja musiikki pauhasi.

– Minä heidät löysin tajuttomina makaamassa tuosta, kun olin lähdössä töihin. Kyllä se oli järkytys nähdä kaksi tuttua ihmistä elottomana.

Näin kuvailee Virroilla asuva Tuomas näkyä, joka häntä odotti rivitalokotinsa edustalla varhain tiistaina aamulla.

Hän oli lähdössä töihin noin puoli seitsemän aikaan aamulla, kun taloyhtiön parkkipaikalla seissyt matkailuauto kiinnitti hänen huomionsa.

– Katsoin ensin, että auton vieressä matkustajan puolella maassa olisi ollut jokin peitto mytyssä.

Tuomas käveli auton luokse ja huomasi järkytyksekseen, että maassa makasikin hänen iäkäs naapurinrouvansa.

Vanhuksen vieressä jäisessä maassa näkyi verta.

Naapurin mukaan nainen makasi maassa matkustajan puolella, mies kuljettajan puolella. Tiistaina iltapäivällä matkailuautoa kiersi poliisin eristysnauha.

Pian Tuomas huomasi, että auton toisella puolella maassa makasi myös naapurinrouvan miestuttava, iäkäs hänkin.

– Sekä matkustajan että kuskin puolen ovet olivat auki, ja autossa pauhasi musiikki lujalla, Tuomas hämmästelee.

– Heidän on täytynyt olla ulkona pitkään. Auto oli kuin jääkalikka, ja pakkasta varmaan viitisentoista astetta. Soitin saman tien 112:een, kun näin ettei kumpikaan liiku.

Ambulanssi saapui paikalle noin vartissa, mutta iäkkään naisen pelastamiseksi ei ollut enää mitään tehtävissä. Poliisin mukaan nainen menehtyi tapahtumapaikalle ensihoidon toimista huolimatta.

Kuljettajan puolella maassa maannut iäkäs mies puolestaan kiidätettiin kriittisessä tilassa sairaalahoitoon.

Poliisin mukaan kumpikin vanhuksista on syntynyt 40-luvulla, eli he ovat noin kahdeksankymppisiä. Sekä poliisin että naapuruston mukaan mies on kotoisin naapuripaikkakunnalta, ei Virroilta.

Menehtynyt nainen asui viereisessä rivitaloyhtiössä. Matkailuauto oli hänen miesystävänsä käytössä. Naapurit kertoivat nähneensä auton useasti talon parkkipaikalla.

Tuomas kertoo asuneensa vanhan naisen naapurissa noin kolme vuotta. Hänen mukaansa nainen ja mies ovat olleet tuttu näky naapurustossa.

Miesystävän käytössä ollut matkailuauto on usein nähty taloyhtiön parkkipaikalla.

– Olen heidän kummankin kanssa aina jutustellut. Ikinä heidän kanssaan ei ole ollut mitään ongelmia. Olen joskus sivukorvalla kuullut heidän kinastelevan, mutta olisi vaikea uskoa, että he olisivat tehneet jotakin toisilleen, naapuri pohtii.

IS haastatteli myös toista samassa rivitaloyhtiössä asuvaa naapuria. Nainen osui taloyhtiön parkkipaikalle aamulla juuri, kun Tuomas oli jo soittanut hätäkeskukseen.

– Olin viemässä poikaa hoitoon ja lähdössä töihin. Kysyin tarvitaanko paikalla apua, mutta yksi ambulanssi oli jo saapunut pihaan. Tuntui hirveän pahalta, nainen sanoo.

Vanhusten kohtalosta on virinnyt runsaasti keskustelua pienellä, noin 6 500 asukkaan pirkanmaalaispaikkakunnalla.

Naapurinnaisen mukaan menehtynyt vanha rouva oli mukava, lapsirakas ja muut huomioivat ihminen.

– Kovasti hän aina tuli aidan taakse katselemaan ja juttelemaan, kun poikani leikki takapihalla.

– Ja hänen miesystävänsä on usein ollut täällä asuinautollaan.

Poliisi ei toistaiseksi epäile rikosta asiassa, mutta tapahtumien kulku oli vielä tiistaina iltapäivällä mysteeri virkavallallekin.

Poliisi kertoi selvittävänsä naisen kuolinsyytä eikä ollut vielä päässyt kuulemaan miesystävää.

Tutkinnanjohtaja Kari Aaltio vahvistaa naapurissa asuvan Tuomaksen käsityksen, jonka mukaan vanhukset ovat saattaneet olla ulkona tunteja ennen löytymistään.

– Heidän ruumiinlämpönsä oli hyvin matala, poliisi kertoi tiistaina iltapäivällä IS:lle.

Aaltion mukaan naisessa havaittiin ulkoisia vammoja, mutta vammojen syntymekanismi on vielä poliisille tuntematon.

– Miehelläkin on vammoja, mutta ne eivät välttämättä liity naisen kuolemaan millään tavalla, tutkinnanjohtaja kertoi tiistaina iltapäivällä.

– Meillä ei ole mitään sellaista tietoa, että voisimme epäillä jotakuta rikoksesta.

Poliisi sai vanhusten löytymisestä tiedon tiistaina kello 6.26.

Virkavallan käsityksen mukaan parkkipaikalle kuollut nainen ja hänen seurassaan ollut mies olivat tunteneet toisensa pitkältä ajalta, mutta varsinaista seurustelusuhdetta heillä ei poliisin mukaan välttämättä ollut.

Tiistain aikana poliisi puhutti iäkkään naisen naapureita Virtain keskustassa sijaitsevalla rivitaloalueella.

Aaltion mukaan naapurit eivät olleet tehneet havaintoja siitä, että kaksikko olisi esimerkiksi riidellyt edellisenä päivänä.

– Voi mennä pitkään, ennen kuin tiedetään, mitä siellä on voinut tapahtua.