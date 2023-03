Videolla poika paiskataan maahan ja häntä lyödään nyrkeillä päähän.

Hatanpään koulun pihalla Tampereella pahoinpideltiin poika torstaina keskellä päivää, kertoo Aamulehti. Lisäksi samaa poikaa nöyryytettiin koulun sisätiloissa.

Pahoinpitelystä ja nöyryyttämisestä levitettiin videoita sosiaaliseen mediaan. Kuvauspaikka on Hatanpään koulun Koivistontien toimipiste. Koulusta on vahvistettu, että videot on kuvattu siellä.

Aamulehti kertoo nähneensä videon. Sen välitti lehden toimitukselle vanhempi, joka kertoo lapsensa opiskelevan Koivistontien toimipisteellä. Lehdellä ei ole videoiden kuvaajasta tietoa.

Lehden mukaan videolla poika paiskataan maahan ja häntä lyödään nyrkeillä päähän. Sisätiloissa kuvatussa videossa samaa nuorta retuutetaan ja häntä vaaditaan polvistumaan ja pyytämään anteeksi.

Rikosylikomisario Pasi Nieminen kertoo Aamulehdelle, että rikosnimikkeet tämänkaltaisissa tapauksissa ovat pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely. Lehden mukaan poliisi on törmännyt ilmiöön ja sitä seurataan.

Hatanpään koulussa on oppilaita noin 920, ja koulu toimii kolmessa yksikössä. Koivistontien koulutalossa opiskelevat vuosiluokat 7.–9., ja oppilaita on noin 480.