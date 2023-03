Häiriö johtuu sähköratavauriosta.

Vahojärvellä Tampereen ja Parkanon välillä on häiriö rautatieliikenteessä, kertoo Fintraffic. Junaliikenne on keskeytynyt. Kyseessä on sähköratavaurio.

Tampere-Parkano-Tampere välin junat pyritään korvaamaan linja-autoilla. Vika ei vaikuta junaliikenteeseen Tampereen ja Porin välillä.

Fintrafficin mukaan arviota korjaustöiden kestosta ei toistaiseksi ole.