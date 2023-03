Syrjintään syyllistyneelle Hiustalolle kahden naisen irtisanominen tiesi yli 54 000 euron laskua.

Pirkanmaan käräjäoikeus on ratkaissut riita-asian, jossa kampaamoalan ketju Hiustalo irtisanoi kaksi naista näiden työssään käyttämien romanihameiden vuoksi.

Oikeuden mukaan syyt romanihameen käytön kieltämiseen olivat ”jälkikäteen keksittyjä yrityksiä päästä eroon kahdesta yhtiöön palkatusta romanista”. Näin ollen Hiustalo syyllistyi oikeuden mukaan irtisanomisillaan syrjintään.

Riita päättyi kampaajien – Teresa Koiviston ja Satu Mäntyniemen – voittoon. Hiustalon on maksettava molemmille 12 000 euron hyvitys syrjinnän aiheuttamasta loukkauksesta.

Lisäksi yhtiön on maksettava molemmille korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä: Koivistolle kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa 9 900 euroa. Mäntyniemelle korvattava summa on lähes 4 800 euroa.

Mäntyniemen osalta yhtiön on maksettava Kelalle sen maksamaa työmarkkinatukea noin 5 100 euroa. Yhtiön on korvattava myös molempien oikeudenkäyntikulut, yhteensä noin 10 350 euroa.

Korvausten yhteissumma kipusi näin reiluun 54 000 euroon.

Seinäjoella perustetulla, mutta Tampereelta käsin operoivalla Hiustalolla on kymmeniä toimipisteitä ja satoja työntekijöitä.

Riita juontaa juurensa helmikuulle 2020, kun kampaamoketju irtisanoi Koiviston ja Mäntyniemen. Syynä olivat hameet. Yhtiö katsoi, että leveä samettikangas vaarantaa niin työturvallisuutta kuin työhygieniaakin.

Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, ettei kampaamoalaa voi pitää työturvallisuuden eikä työhygienian kannalta erityisalana.

Oikeus piti yhtiön näkemystä hameiden leveydestä liioiteltuna.

Parturi-kampaajiksi valmistuneiden Teresa Koiviston ja Satu Mäntyniemen työura alkoi pikapotkuilla. Koivisto kertoo saaneensa potkujen jälkeen töitä toisesta kampaamosta, jossa hän on saanut työskennellä romanihameessa.

Kampaajien kanssa työsopimuksen tehnyt esimies oli antanut kampaajille luvan käyttää lyhyempää ja kevyempää hametta. Koivisto ehti jo teettää sellaisen itselleen.

Oikeuden mukaan teetetty asu on täysin vastannut sovittua työasua.

Ratkaisun mukaan oikeuden olisi pitänyt antaa kampaajille mahdollisuus työskennellä hame yllä ja seurata, onko romaniasusta todellista haittaa työnteolle. Yhtiö ei kuitenkaan suostunut edes neuvottelemaan asiasta.

Yhtiö ei kyennyt vakuuttamaan oikeutta myöskään työhygienian osalta, vaikka oikeus toteaakin samettikankaan mahdollisesti keräävän hiustenpätkiä sileää kangasta herkemmin.

– Koiviston kertomalla tavalla hänen työhameensa pestään päivittäin 60 asteessa ja kuivataan kuivausrummussa, oikeus totesi.

Lopuksi oikeus päätyi arvioimaan yhtiön liiketoimintakonseptia ja imagosyitä romanihameen käytön kieltämiselle.

– Työnantajan ilmoittamaa imagosyytä ei muutenkaan voida pitää merkityksellisenä, kun sitä arvopunninnassa verrataan kantajien perustuslain turvaamaan oikeuteen oman kulttuurin ylläpitoon. Vastaajalla ei siten ole ollut liiketoimintakonseptinsa tai imagosyiden perusteella oikeus edellyttää kantajilta muunlaisen hameen kuin romanihameen käyttöä, oikeus arvioi.

– Vastaajayhtiö on purkanut kantajien työsopimukset sen vuoksi, että vastaajat ovat pukeutuneet töissä heidän etnisen alkuperänsä osoittavaan romanihameeseen.

Perusteet 12 000 euron korvauksille olivat oikeuden mukaan vahvat.

– Syrjintä ei ole kestänyt kauaa. Se on kuitenkin ollut edellä todetun tavoin poikkeuksellisen törkeää.

Molemmat kampaajat solmivat työsuhteen yhtiön Kauhajoen yksikössä, Koivisto viikko ennen ystäväänsä Mäntykangasta. Heidän oli määrä työskennellä aluksi pääasiassa Seinäjoen yksikössä.

Kanteessaan kampaajat totesivat, että työsopimuksen heidän kanssaan tehnyt esimies oli antanut heille luvan käyttää ”kevyempää työhameversiota romaanihameestaan”.

Koivisto aloitti työt yhtiön Seinäjoen toimipisteessä maanantaina 27. tammikuuta. Hän saapui töihin ”runsaskankaisessa ja leveässä, maahan asti ulottuvassa samettihameessa”.

Esihenkilö kertoi huomanneensa asian keskiviikkona, mutta puuttui asiaan vasta seuraavan viikon tiistaina, päivä sen jälkeen, kun Mäntyniemi oli aloittanut työnsä.

Esihenkilö ohjeisti samana päivänä molempia uusia työntekijöitä pukeutumaan ohjeiden mukaisesti. Asiaa puitiin koko viikko, mutta Koivisto ja Mäntyniemi kieltäytyivät luopumasta hameistaan.

Seuraavan viikon maanantaina yhtiö ilmoitti molemmille kampaajille työsuhteen purkamisesta koeajalla.

Yhtiön mukaan pelkästään työsopimuksen solmiminen osoittaa, ettei kyse ole ollut syrjinnästä.

Päivä potkujen jälkeen Koivisto ja Mäntyniemi ottivat yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, josta asia siirtyi aluehallintovirastolle. Työsuojeluviranomainen katsoi yhtiön rikkoneen syrjinnän kieltoa työsuhteet purkaessaan. Selvityksen mukaan yhtiö ei myöskään perustellut irtisanomista asiallisella syyllä.

Työsuojeluviranomainen teki asiasta esitutkintapyynnön poliisille. Pyynnössä viitataan työsuojelutarkastajan "tarkastuskäynteihin” kampaamon tiloissa. Käynnit eivät liittyneet mitenkään paikalla Koivistoon tai Mäntyniemeen, jotka olivat paikalla romanihameissaan.

– Hameita tai niihin liittyviä työturvallisuus-, työhygienia- tai työergonomiakysymyksiä ei noiden tarkastuskäyntien yhteydessä tuotu lainkaan esiin paikalla olleen työnantajan edustajan toimesta, kanteessa todetaan.

Kanteen mukaan työhygienian ja työturvallisuuden toteuttaminen voivat sinänsä olla perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttäviä tavoitteita.

– Sen sijaan yrityksen imagon ylläpitäminen ei ole riittävän painava hyväksyttävä tavoite oikeuttamaan edes välillisesti etniseen alkuperään perustuvaa epäedulliseen asemaan saattamista.

Kampaajat viittasivat perustuslakiin, jossa korostetaan romanikulttuurin ylläpitämistä ja turvaamista. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pitää romaneja ”erityisen haavoittuvana ryhmänä, joiden oikeuksien rajoittamiseen tulee olla erittäin painavat perustelut”.

Poliisi tutki irtisanomisia työsyrjintänä. Epäiltyinä olivat yhtiön kolme esimiestä ja kaksi osaomistajaa, joista toinen työskentelee toimitusjohtajana.

Kukaan epäillyistä ei saanut syytettä. Länsi-Suomen aluesyyttäjän mukaan yhtiöllä oli oikeus määrätä työvaatetuksesta ennen muuta hygieniasyistä.

– Kampaamoyrityksen on otettava huomioon asiakkaansa ja se voi sen vuoksi edellyttää, että kampaaja tekee työtään mahdollisimman siistin näköisenä ja sellaisissa vaatteissa, joissa hygienia ei vaarannu, syyttäjä perusteli.

Työturvallisuusriskejä syyttäjä ei pitänyt kovin merkittävinä.

– Asianomistajien menettelyyn on puututtu nopeasti ja heille on annettu mahdollisuus korjata menettelyään. Työnantajan menettely on kokonaisuudessaan johdonmukaista ja työntekijän kannalta kohtuullista.

Tutkinnassa ei myöskään saatu vahvistusta sille, että kampaajat olisivat saaneet luvan pienemmän romaanihameen käytölle.

– Rikosasiassa vaaditaan pääsääntöisesti muutakin näyttöä asianomistajan lausuman tueksi, eikä asianomistajan kantaa voida ilman lisänäyttöä pitää totena, syyttäjä totesi.

Koivisto ja Mäntyniemi ilmoittivat kanteessaan, etteivät he olisi solmineet työsopimusta, jos hameen käyttö olisi kielletty.

Molemmat kampaajat olivat suorittaneet kolmevuotisen parturi-kampaajan ammattitutkinnon. Työharjoittelun aikaiset työnantajat eivät pitäneet romanihametta ongelmana.

Koivisto kertoo kanteessa työllistyneensä heinäkuussa 2020 toisen samassa ostoskeskuksessa toimivan kampaamoyrityksen palvelukseen. Tässä firmassa Koivisto on pitänyt töitä tehdessään romanihametta.

Oikeudenkäynnissä yhtiö vetosi asiakkaiden tasa-arvoiseen kohteluun.

– Yhtiön liikkeet ovat helposti lähestyttäviä, ikää, sukupuolta, yhteiskuntaluokkaa tai koulutustasoa katsomatta. Yhtiön imago on konservatiivinen, minkä vuoksi työntekijän ulkonäön tulee olla huoliteltu ja hillitty ilman näkyviä lävistyksiä ja tatuointeja.

Yrityksen halu osoittaa neutraliteettia koskee kaikkia työntekijöitä myös pukeutumisen suhteen.

– Vaatetuksen tulee olla asiallista ja sopivaa, eikä se saa näkyvästi ilmentää poliittisia, filosofisia tai uskonnollisia tunnusmerkkejä työpaikalla, yhtiö linjasi vastauksessaan.

Yhtiö katsoi vastauksessaan, että yhtenäisyysvaatimus jopa suojelee syrjinnältä.

– Vaatetuksen ollessa kaikilla työntekijöillä yhtenäinen pystytään myös ehkäisemään asiakkaiden suunnalta tulevaa kritiikkiä, asiatonta kommentointia ja syrjivää kohtelua.

Yhtiö korostaa, että työsopimuksen allekirjoitettuaan työntekijä sitoutuu noudattamaan sopimuksen liitteenä olevan perehdytyskansion ohjeita. Kansiossa todetaan muun muassa se, että työnantaja järjestää työvaatteen ja nimikyltin.

– Työpaidat on painettu yrityksen logolla varustettuna. Näin työntekijät ovat näkyvä ja siisti kävelevä mainos esim. pyörähtäessään kauppakeskuksessa.

Perehdytyskansiossa viitataan myös yhtiön brändi-imagoon, jonka mukaan ”työntekijöiden tulee olla edustavan näköisiä”.

Housut ja kengät työntekijä voi hankkia itse, mutta hameen käyttö ei yhtiön mukaan sovi kampaajille.

– Käytäntö on osoittanut, että alaosana housut ovat ainoa vaihtoehto käytännöllisyyden, asiallisuuden, siveellisyyden, turvallisuuden ja hygieniavaatimusten vuoksi.

Yhtiön mukaan vaaratilanne voi tulla esimerkiksi, jos hameenhelman jää satulatuolin rullien alle. Työhygienia puolestaan vaarantuu muun muassa siksi, että samettikangas kerää likaa.

Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut Hiustalon juristia kommentoimaan asiaa.