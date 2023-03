Rikos tapahtui viime vuoden huhtikuussa syrjäisessä metsässä Ylöjärvellä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 27-vuotiaan miehen kahden vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Vakavin rikoksista oli törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Asianomistaja oli 14-vuotias tyttö. Mies taivutteli tytön hyväksikäyttöön tarjoamalla tälle kannabissätkän.

Rikos tapahtui viime vuoden huhtikuussa syrjäisessä metsässä Ylöjärvellä. Osapuolet tapasivat toisensa tapahtumapäivänä ensimmäistä kertaa. Viestittelyn he olivat aloittaneet Yubo-sovelluksessa pari päivää aikaisemmin.

Sovellukseen kirjautuakseen tyttö oli ilmoittanut iäkseen 18 vuotta. Ennen tapaamista tekoaikaan 26-vuotias mies oli lähettänyt tytölle kuvan sukupuolielimestään.

Pian osapuolet sopivat tapaamisesta. Mies lupasi hankkia tytölle pienen määrän kannabista, haki tämän autolla sovitusta paikasta ja ajoi syrjäiselle metsäalueelle.

Perillä tyttö poltti kannabissätkää ennen suojaamatonta sukupuoliyhteyttä.

Esitutkinnassa mies kertoi ehdottaneensa seksiä kannabista vastaan, mihin tyttö oli suostunut. Oikeudessa mies kuitenkin kiisti ostaneensa seksiä korvausta vastaan.

– Jotenkin he olivat päätyneet harrastamaan seksiä, koska raha ei tullut vaihdon välineenä kysymykseen, oikeus kirjasi miehen kertoneen.

Mies totesi myös, ettei hän itse käytä huumeita.

Seksin ostamisen suhteen oikeus uskoi tyttöä, joka kertoi kannabiksen olleen nimenomaan vastine seksistä.

Mies kiisti syytteen lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän korosti tytön erehdyttäneen häntä ikänsä suhteen.

Tytöstä otettujen valokuvien ja poliisin puhutustallenteen perusteella oikeus arvioi, että tyttö oli tapahtuma-aikaan selkeästi alle 16-vuotiaan näköinen. Mies kertoi oikeudessa ristiriitaisesti tytön toisaalta puhuneen opiskeluistaan ammattikoulussa, toisaalta aikeistaan hakeutua ammattikouluun.

Nämä seikat siirsivät vastuun miehelle.

– Käräjäoikeus katsoo, että vastaajan on tullut näissä olosuhteissa pyrkiä varmistautumaan asianomistajan iästä. Käräjäoikeus edelleen katsoo, että sukupuoliyhteyden tapahtuessa on vastaajan tullut edellä mainituissa olosuhteissa pitää vähintään varsin todennäköisenä sitä, että asianomistaja on alle 16-vuotias. Vastaajan menettely on siten ollut tahallista.

Oikeus korosti syyksilukemisessa myös osapuolten huomattavaa ikäeroa.

Vastaaja, Antti Igor Välikangas, tuomittiin törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi huumausainerikoksesta ja seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta. Hän joutuu lisäksi korvaamaan tytölle yhteensä 7 000 euroa kärsimyksestä.

Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä Välikangas on ilmoittanut tyytymättömyytensä siihen.