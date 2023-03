Oppilas iski terävän kynän syvälle opettajan kudoksiin

Vähättelevästi ja ylimielisesti tekoonsa suhtautunut yläkoululainen joutui oikeuden eteen.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaan yläkoulua käyvän pojan sakkoihin opettajan pahoinpitelystä. Rikos tapahtui keskellä oppituntia viime elokuussa, kun lukuvuotta oli ehditty käydä vain viikon verran.

Pojan uhri oli noin 50-vuotias mies, joka toimi teinipojan fysiikan ja kemian opettajana.

Pahoinpitelyssä käytetyn astalon poika sai uhriltaan. Oppitunnin alussa poika ilmoitti, ettei hänellä ollut kynää. Opettaja antoi pojalle uuden, terävän kynän suoraan paketista.

– (Poikaa) ei oikein opetus kiinnostanut. Syykin selvisi, sillä (pojalla) oli sylinteri sylissään ja hän tutki sitä. Pyysin (poikaa) laittamaan sylinterin pois. (Poika) ei suostunut laittamaan sitä pois, opettaja kertoi.

Kyseessä oli mopon sylinteri. Tilanne ei muuttunut, vaikka opettaja huomautti asiasta useita kertoja ja yritti kannustaa oppilastaan.

– Sää pystyt fiksuna kaverina hoitamaan homman, opettaja sanoi pojalle.

Lopulta opettaja ilmoitti, että hänen on otettava sylinteri pois, jos poika ei laita sitä vapaaehtoisesti itse sivuun. Opettaja käveli luokan perälle pojan luo ja otti sylinterin.

Poika reagoi välittömästi ja löi kynän suoraan opettajan peukalon ja etusormen väliin.

– Kynä oli pystyssä kädessäni. (Poika) veti kynän heti pois. Ilmeisesti se oli (pojan) reaktio tai sitten hän suuttui todella nopeasti. Lujaa ainakin löi, opettaja kertoi esitutkinnassa.

Rikosilmoituksen mukaan ”kynä meni niin syvälle kuin se saattoi upota”.

– Käteen oli jäänyt selvästi lyijyä, mikä oli näkynyt. Osuma oli syvälle kudoksiin. Oli ollut selvä reikä ja tullut muutama veripisara, oikeus kirjasi opettajan kertomaksi.

Opettaja meni työterveyteen, missä haava putsattiin. Lisäksi opettaja uusi jäykkäkouristusrokotuksensa. Haava parani muutamassa päivässä.

Poika myönsi lopulta tekonsa, mutta katumusta hän ei osoittanut. Opettajan mukaan poika vähätteli tapahtunutta ja oli ylimielinen. Opettaja päätti, ettei käy asiaa läpi pojan kanssa sen enempää.

Myös rehtori kertoi pojan naureskelleen tapahtuneelle. Rehtorin mukaan poika toimi kuin ”tilanne ei koskisi häntä”.

Asenne pysyi samana esitutkinnassa, vaikka lopulta poika myönsi, ettei satuttaminen ole oikein.

K: Mitä tapahtui 17.08.2022 noin 12.30 aikaan oppitunnilla (koulun nimi)? V: Mun ei siis tarvitse kertoa? Selvittäköön sitten muut asiaa.

K: Etkö aio kertoa mitään tapahtuneesta? V: Kai ne on sanottu jo.

K: Mitä mielestäsi on sanottu jo? V: En mää tiä?

K: Oletko lyönyt opettajaasi kynällä käteen? V: Jos sinne niin on kirjoitettu.

K: Näin on poliisille ilmoitettu. Onko ilmoitus totta? V: On se sitten totta, jos niin on kirjoitettu?

K: Jos ilmoitus pitää paikkansa, osaatko kertoa, miksi näin tapahtui? V: En osaa sanoa.

K: Onko mielestäsi oikein satuttaa toista terävällä kynällä? V: Ei ole.

Vaikka tekijä oli alaikäinen eikä vamma ollut vakava, oikeus ei pitänyt rikosta vähäisenä. Oikeus perusteli ratkaisuaan muun muassa sillä, että opettaja joutui väkivallan uhriksi työtehtävänsä vuoksi. Oikeus korosti myös ihon läpäissyttä vammaa.

Oikeuden mukaan poikaa oli huomautettu sylinteristä useita kertoja, joten hänellä oli mahdollisuus toimia toisin.

– (Poika) on suhtautunut käyttämäänsä väkivaltaan tilanteen jälkeen väheksyen eikä ole ottanut asiasta vastuuta, oikeus moitti.

Oikeus tuomitsi pojan 25 päiväsakkoon, mikä tiesi 150 euron laskua.

Opettajalla ei ollut pojalle henkilökohtaista rangaistusvaatimuksia. Hän ei vaatinut pojalta myöskään korvauksia.