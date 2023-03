Pääluottamusmies sanoo, että hänellä on varma tieto yhdestä tapauksesta.

Aamulehdessä on noussut esiin epäilyjä lehden entisen päätoimittajan Jussi Tuulensuun aiemmasta häiritsevästä käytöksestä työntekijöitä kohtaan, kertoo ammattilehti Journalisti.

Tuulensuu erosi tehtävästään sen jälkeen, kun hän oli käyttäytynyt epäsopivasti Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin ainejärjestön Vostokin 30-vuotisjuhlassa viime lauantaina.

Aiemmat tapaukset Aamulehdessä tulivat lehden pääluottamusmiehen Sari Sainion tietoon vasta Vostokin juhlan jälkeen. Sainio kertoo Journalistille, että hänellä on varma tieto yhdestä tapauksesta, ja on keskustellut asianosaisen kanssa. Toista tapausta hän ei ole voinut toistaiseksi vahvistaa, ja tästä on vain toisen käden tietoa.

Sainion mukaan on kaikkien etu, että asiat tulevat esiin ja ne käsitellään.

– On selvää, että nämä pitää selvittää, Sainio sanoo Journalistille.

– Nyt on erityisesti selvitettävä, miten vastaavat tapaukset estetään jatkossa.

Sanoma Media Finlandin henkilöstöjohtaja Kaisa Aalto-Luoto kertoo Helsingin Sanomille, että asiasta ollaan tietoisia ja sitä selvitetään.

– Tällä viikolla on muistutettu henkilöstöä nollatoleranssista häirinnän suhteen sekä ilmoittamisen tärkeydestä ja ilmoituskanavista. On hyvä, että asiat tulevat esiin, jotta ne voidaan käsitellä, Aalto-Luoto sanoo lehdelle.

Tuulensuu puolestaan kirjoittaa HS:lle olevansa julkisuudessa olleiden tietojen varassa.

– Nämäkin asiat tulee tietenkin selvittää normaalien käytäntöjen mukaisesti, Tuulensuu kertoo tekstiviestitse.

Aamulehti, Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin. Sanoma-konserni on myös STT:n suurin omistaja.