Jo toinen massiivinen seksirikosvyyhti Pirkanmaan käräjillä tänä vuonna. Epäillyt teot tapahtuivat pääosin sosiaalisessa mediassa. Uhrit 9–15-vuotiaita.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa torstaina jo toinen suuren mittaluokan oikeuskäsittely, jossa esillä on pääasiassa lapsiin ja nuoriin kohdistuneita seksuaalirikoksia.

Nyt syytettynä on 23-vuotias mies. Asianomistajia vyyhdissä on 47.

Epäillyt teot on tehty vuosina 2020–22. Vastaaja on tekoaikaan asunut Pirkanmaalla.

Tammikuussa käynnistynyt toinen oikeudenkäynti on vielä mittavampi. 27-vuotiaan valkeakoskelaismiehen tapauksessa asianomistajia on 118.

Lue lisää: Näin Valkeakosken epäillyn sarja­hyväksi­käyttäjän karmea toiminta paljastui – nuorin uhri vasta 7-vuotias

Yhteistä oikeudenkäynneissä on nuorten uhrien lisäksi se, että molemmat vastaajat tekivät epäillyt rikoksensa pääasiassa sosiaalisessa mediassa.

Erillisten rikosten valtavan määrän vuoksi käräjäoikeudessa riittää istuntoja molemmissa tapauksissa ainakin toukokuulle saakka.

23-vuotiaan vastaajan tapauksessa asianomistajat ovat 9–15-vuotiaita lapsia ja nuoria eri puolilta Suomea. Täysi-ikäisiä asianomistajia ei asiassa ole.

Pääasialliset rikosnimikkeet syytteissä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito ja lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin.

Vastaaja on myöntänyt verkon välityksellä tehdyt rikokset jo ennakkoon.

– Riitaista asiakokonaisuudessa on lähinnä tapahtumien oikeudellinen arviointi, vastaajan avustaja Heini Rekola kertoo IS:lle.

– Päämieheni on halunnut selvittää tekoa ja hän on katunut ja katuu toimintaansa. Hän on myös halunnut käydä sovintoneuvotteluja aiheuttamansa vahingon hyvittämiseksi.

Rekolan mukaan syytteet koskevat pääosin viestisovelluksen välityksellä tapahtuneita seksuaalisen kuva- ja videomateriaalin niin sanottua vaihtelua, jossa lähetetään ja vastaanotetaan tällaista aineistoa verkkovälitteisesti etäyhteyksin.

Kokonaisuuden käsittely alkoi jo tiistaina valmisteluistunnolla.

Syytteisiin oikeus pääsee käsiksi torstaiaamuna.

Syyttäjät vaativat asiassa ehdotonta vuosissa mitattavaa vankeusrangaistusta. Tarkemmin vaatimus esitetään oikeudenkäynnin lopussa.

Asiakokonaisuuden käsittelylle on käräjäoikeudessa varattu valmisteluistunnon jälkeen 19 käsittelypäivää, joista viimeiset ovat toukokuun ensimmäisellä viikolla.