SM-tason ampujan 20-vuotiasta poikaa syytetään taposta – IS paikalla käräjä­istunnossa

Noin 30-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi rekkalevikkeellä lähellä Valkeakosken keskustaa.

Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee perjantaina henkirikosta, jossa syytettynä on 20-vuotias valkeakoskelaismies. Vastaajan epäillään surmanneen noin 30-vuotiaan miehen lokakuun lopulla viime vuonna.

Valkeakoskelaismiestä syytetään taposta ja kahdesta tapon yrityksestä. Myös hänen isäänsä, SM-tason ampujaa, syytetään tapon yrityksestä.

Uhri kuoli hauleista tulleisiin ampumavammoihin rekkalevikkeellä lähellä Valkeakosken keskustaa. Lisäksi toinen henkilö haavoittui. Ammuskelun tapahtuessa paikalla oli kaksi autoseuruetta.

IS:n tietojen mukaan tapaamisen taustalla oli aiempaa riitaisuutta ja väkivaltaa.

Syytettynä on kaikkiaan seitsemän henkilöä, joista yksi on taposta epäillyn äiti. Jokaisen taustalla on myös aiempaa rikollisuutta.

Vyyhdissä käsitellään kaikkiaan kahdeksaa eri rikosta. Tapon ja kolmen tapon yrityksen lisäksi esillä on kolme pahoinpitelyä ja yksi laiton uhkaus.

– Vastaajat ovat kiistäneet oikeastaan kaikki eri syytekohdissa väittämäni syytteet, Länsi-Suomen aluesyyttäjä Antti Virtanen kertoo.

Kiistämisten ja oikeudenkäynnissä esitettävän aineiston suuren määrän vuoksi rikoksia käsitellään oikeudessa kaksi päivää.