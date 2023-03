Vanhemmat eivät saaneet lapselleen haluamaansa etunimeä, vain yksi kirjain ratkaisi

Pirkanmaalaiset vanhemmat halusivat tyttärensä toiseksi etunimeksi Suudelmittaren. Tämä ei viranomaiselle kuitenkaan kelvannut – yhden kirjaimen takia.

Odotettu hetki koitti juuri ennen joulua.

Tuore aviopari kuuli tummahiuksisen esikois­tyttärensä ensiparkaisun iltayhdeksän jälkeen joulukuussa 2021. Vanhemmat olivat sairaalassa onnensa kukkuloilla.

Näin äiti kirjoitti ilostaan Facebookiin suloisten vauvakuvien kera.

– Pitkä odotus palkittiin maailman parhaimmalla palkinnolla.

Kuvissa tuoreet vanhemmat kannattelevat liki nelikiloista ja yli 50 senttimetriä pitkää tytärtään varmoin ottein.

Isä sai antaa tyttärelleen ensiruuat ruiskulla.

– Se oli hyvin häkellyttävä hetki ja maailmaa mullistava tilanne. Pieni ihminen oli sylissä, ja maailma oli avoinna hänelle, isä sanoo IS:lle.

Pariskunta ei tiennyt etukäteen lapsen sukupuolta, mutta etunimet tytölle ja pojalle oli mietitty valmiiksi jo noin vuosi ennen syntymää.

Vanhemmat tutkivat ja vertailivat nimiä aiemmin hyväksyttyihin nimiin, ja he ajattelivat, ettei ongelmia tulisi.

Toisin kävi.

Tytölle toiseksi etunimeksi kaavailtu Suudelmitar ei kelvannut etunimi­lauta­kunnalle eikä myöskään asiallisesti lopullisesti päättävälle viranomaiselle Digi- ja väestövirastolle (DVV). Se nojaa päätöksissään hyvin vahvasti nimilautakunnan ratkaisuihin.

Lausuntojen mukaan ehdotettu nimi ei vastannut muodoltaan, sisällöltään eikä kirjoitusasultaan vakiintunutta etunimikäytäntöä. Suudelmitar ei ollut nimilautakunnan mukaan myöskään kielenmukainen nimi.

Yhtä kirjainta muuttamalla nimilautakunta olisi kylläkin hyväksynyt lapselle Suudelmatar-etunimen.

Tähän vanhemmat eivät suostuneet. He halusivat pitää ehdotuksestaan kiinni, koska Suudelmitar-nimi on heille hyvin tärkeä yhteisen historian takia. He ovat valittaneet DVV:n ratkaisusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jossa asia on yhä vireillä.

Pariskunta tapasi toisensa vuonna 2018.

Mies oli jo tuolloin kuunnellut pitkään muusikko Ville Leinosta, joka julkaisi Suudelmitar-nimisen levyn ja biisin vuonna 2004.

Suudelmitar-biisistä ja artistista tuli pariskunnalle yhteisesti tärkeä. Vanhemmat kokivat, että he antaisivat lapselleen osan sielun­elämästään Suudelmitar-nimen myötä.

– Kun tapasimme ja soitin tuon biisin, vaimo kommentoi, että se on kaunis. Silloin tuli jo mieleen, että se olisi myös lapselle hyvä nimi, isä kertoo.

Vanhempien mielestä Suudelmitar olisi myös feminiininen, kansallis­romanttis­tyyppinen nimi, joka laulun sanoihin viitaten voisi tarkoittaa kaunista naista taikka luonnon, romantiikan ja rakkauden jumalatarta. Heidän mukaansa Suudelmitar on myös suomalais-ugrilaisen kansan­perinteen mukainen nimi.

Vanhempien mukaan nimi on myös Suomen kieliasun mukainen, koska etunimiksi on hyväksytty muitakin tar-päätteisiä nimiä, joiden kantana ei ole sanan perusmuoto. Tällaisia nimiä on muun muassa Tuuletar, Kaunotar ja Tuometar.

Vanhemmat ovat myös käyneet Ville Leinosen keikoilla. Leinonen antoi nimelle hyväksynnän, ja hän myös lauloi Suudelmitar-biisin lapsen nimiäisissä huhtikuussa 2022.

Tuolloin lapselle annettiin kaksi etunimeä, joista ensimmäinen on hyvin harvinainen. Vanhemmat eivät halua nimiä julkisuuteen lapsen yksityisyyden suojelemiseksi. Vanhemmat joutuivat sanomaan kotiinsa tulleille läheisille, että Suudelmitar-nimeen palattaisiin myöhemmin, mikäli valitus menestyisi hallinto-oikeudessa.

– Silloin täytyisi varmaan jonkin sortin bileet taas pitää, jos pitkäjänteinen ja sinnikäs työ palkitaan, isä kertoo.

Vanhempien mielestä Suudelmitar-nimestä on tärkeää myös taistella sen takia, koska viranomaisen kielteiset perustelut eivät olleet riittäviä.

– Päätöstä ei avattu tarpeeksi ja ne ontuvat. Ja onko nimikäytäntö ylipäätään yhdestä kirjaimesta kiinni, kun Suudelmatar olisi käynyt, mutta Suudelmitar ei.

Tytär on nyt reilun vuoden ja kahden kuukauden ikäinen reipas lapsi.

– Näillä näppäimillä hän kävelee ihan itse. Tiettyjä sanojakin tulee jo, kuten ”äiti”, ”anna” ja ”koira”. Hän on varsin pirteä tapaus, isä sanoo.

Hallinto-oikeus antaa nimiasiassa ratkaisun myöhemmin. Ajankohdasta ei ole tietoa.