Oikeus katsoi, ettei 24-vuotiaan jäteauton kuljettajan syyksi luettu kuolemantuottamus ollut törkeä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut nyt 25-vuotiaan miehen 70 päiväsakkoon liikenne­turvallisuuden vaarantamisesta ja kuoleman­tuottamuksesta. Rikokset tapahtuivat lokakuussa 2021 Lempäälässä.

Työtehtävissä olleen miehen kuljettaman jäteauton keula osui kevyen liikenteen väylää pyöräilleeseen 84-vuotiaaseen mieheen, joka kaatui. Vakavia vammoja saanut mies kuoli sairaalassa seuraavana päivänä.

Törmäys tapahtui Vikkiniityntien ja Tampereentien risteyksessä lähellä Tampereen rajaa. Jätekuski oli kääntymässä vasemmalle Tampereen­tielle törmätessään tietä ylittämässä olleeseen 84-vuotiaaseen.

Pyöräilijä eteni törmäys­hetkellä pyörätien jatkeena olevaa suojatietä. Jätekuski laiminlöi näin kärkikolmion osoittaman väistämis­velvollisuuden.

Syyttäjä vaati vastaajalle rangaistusta törkeästä liikenne­turvallisuuden vaarantamisesta. Oikeus katsoi kuitenkin, ettei vastaajan huolimattomuus tilanteessa ollut törkeää.

Vastaaja kertoi, ettei havainnut pyöräilijää ennen osumaa. Oikeuden mukaan vastaajan kertomaa ei ole syytä epäillä. Jäteauton nopeus oli vastaajan mukaan törmäys­hetkellä enintään kymmenen kilometriä tunnissa.

– Myös (vastaajan) kertoma hidastaminen risteystä lähestyessä saa tukea siitä, että mikäli jäteauton vauhti olisi ollut kova tai ei olisi alentunut, niin aikuinen pyöräilijä olisi todennäköisesti pysähtynyt, eikä luottanut siihen, että jäteauto pysähtyy, oikeus arvioi.

– Valokuvaliitteen mukaan on ollut mahdollista, että pyöräilijä on koko ajan ollut katvealueessa. Tämä ei sinällään poista teon huolimattomuutta, mutta tukee sitä, että kyseessä on ollut hetkellinen laiminlyönti.

Polkupyöräilijä ei käyttänyt ajaessaan kypärää. Oikeuden mukaan se ei kuitenkaan poista vastaajan syyllisyyttä, sillä kypärän käyttö ei ole pakollista.

Vastaaja sai maksaakseen 2030 euron sakot. Tuomio on lainvoimainen.