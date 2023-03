Lapsiperhe palasi kotiin ja huomasi jotain todella outoa – koko keittiö oli varastettu

Poikkisahattu viemäriputki oli ”tulpattu” keittiösienellä. Varkaan mukaan hänellä oli velvollisuus ennallistaa tilat.

Keittiön tyhjentäminen irtaimistosta ei tarkoita keittiön täydellistä purkamista. Tässä oppi, jonka aluksi Pirkanmaan käräjäoikeus ja lopulta myös Turun hovioikeus välitti päätöksillään yli 50-vuotiaalle naiselle.

Rikos tapahtui haja-asutusalueella Ikaalisissa elokuussa 2020. Nainen vei kiinteistöstä olleesta lähes 30 vuoden ikäisestä keittiöstä käytännössä kaiken: seinään koolatut kiintokalusteet ja laitteistot kaappeja, pöytätasoja, tiskiallasta, sähköliettä ja liesituuletinta myöten.

Kun talon omistajat saapuivat varkauden jälkeen kotiinsa, näky oli hämmentävä. Keittiöstä ei ollut jäljellä juuri merkkiäkään, sillä varas oli irrottanut jopa osan keittiön seinälaatoista matkaansa taltan avulla. Poikki olivat hormiston lisäksi vesi- ja viemäriputket.

Lattiaan ruuvatut koolauspuutkin oli irrotettu paikoiltaan.

Omistaja­paris­kunnan mies, lapsiperheen isä, kertoi käräjillä tuhoista kuten osittain tuhoutuneesta laatoituksesta ja roikkumaan jääneestä liesituulettimen villavuoratusta putkesta.

Pariskunta joutui pyytämään ammattilaisen paikalle poistamaan liesituulettimen putken ja tulppaamaan viemärin, jottei lattialle tule likavettä.

– Oli laitettu joku keittiösieni, mutta ei oltu oikealla tavalla tulpattu, perheen äiti kertoi oikeudessa.

Keittiön toinen seinä näytti ennen sukulaisnaisen tuloa tältä.

Vastaaja ja asianomistajat ovat sukua. Keittiö, jonka nainen varasti, oli 1990-luvun alkupuolelta saakka hänen vanhempiensa käytössä. Kiinteistön omistaja eli lapsiperheen isä on puolestaan naisen veljenpoika.

Nyt noin 40-vuotias mies oli ostanut kiinteistön puolisonsa kanssa vuonna 2006. Mies oli itse halunnut, että hänen isovanhempansa saavat asua kiinteistössä elämänsä loppuun saakka. Isovanhempien käyttöön jäi kaksi huonetta ja tiloihin rakennettu keittiö.

Kun mummokin oli kuollut, pojanpoika eli kiinteistön omistaja sopi tätinsä kanssa, että tämä voi tulla tyhjentämään vanhempiensa asuntoa. Pojanpojan mukaan puhetta oli siitä, että täti veisi mukanaan irtaimistoa kuten keittiöstä pakastimen, jääkaapin ja mikroaaltouunin.

Nainen ei itsekään väittänyt muusta sovitun. Hän katsoi kuitenkin, että hänellä oli irtaimiston omistajana oikeus viedä koko keittiö pois asuintiloista. Naisen mukaan hänellä ”on ollut velvollisuus ennallistaa tilat”.

Ennallistamisella nainen tarkoitti vanhempiensa kodin saattamista vastaavalle tasolle kuin se oli vuonna 1993–94, kun keittiö rakennettiin. Naisen mukaan keittiö oli rakennettu isovanhempien rahoilla.

Asianomistajien mieleen moinen ennallistaminen ei tullut. Perheellä oli omat suunnitelmansa isovanhemmilta jääneelle keittiölle.

– Oli tarkoitus remontoida oma, vielä vanhempi keittiö ja ottaa tämä keittiö käyttöön siksi ajaksi. Nyt sitä mahdollisuutta ei ole. Mummun ja vaarin keittiö oli ihan kunnossa ja päivittäisessä käytössä. Tavanomainen keittiö tavanomaisessa kunnossa, ja laitteet toimivia, perheen isä kertoi oikeudessa.

Tälle seinälle varas jätti laatat, mutta jälki ei ollut kaunista katsottavaa.

Perhe sopi tädin kanssa päivän, jolloin tämä tulisi hakemaan irtaimistoa. Siksi aikaa perhe lähti kiinteistöltä.

Kotiinpaluun hetkellä vastassa oli yllätys.

– Tulivat vastaan rautakangen kanssa, perheen äiti kertoi oikeudessa.

Omaan asuntoonsa päästyään isovanhempien puolelta kuului poran ääniä. Mies meni katsomaan ja huomasi, että keittiö oli purettu.

Käräjäoikeus totesi, ettei kiinteistön ainesosaa tai tarpeistoa ole määritelty lailla, mutta oikeuskirjallisuus ja -käytäntö antoivat perustan asian ratkaisemiselle.

Oikeuden mukaan ”kiinteästi kiinnitetty esineistö muodostuu kiinteistön ainesosaksi erityisesti silloin, kun niiden irrottaminen edellyttää erityisiä toimia ja kun irrottamisesta aiheutuu suuria vaurioita kiinteistölle”.

– Ottaen huomioon, että keittiötila on rakennettu ja ollut asumisoikeuden haltijoiden käytössä kiinteistön toisessa asunnossa lähes 30 vuoden ajan ja keittiökäytössä olleita laitteita on ollut kytkettyinä kiinteisiin järjestelmiin kuten vesijohtoon, viemäriin sekä hormistoon, kysymys on kiinteistön ainesosista, oikeus linjasi.

– Asennusten kiinteyttä osoittavat paitsi irrottamisessa tarvittavat välineet kuten pora ja rautakanki myös välittömien vahinkojen välttämiseksi edellytetyt putkimiehen toimet.

Oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että isovanhemmat olisivat maksaneensa keittiön kalusteet itse. Näyttöä ei ollut myöskään siitä, että osapuolet olisivat sopineet asunnon ”ennallistamisesta”.

Perhe joutui rakentamaan tilaan uuden keittiön. Pohjola Vakuutus Oy:stä saatu reilu 4 500 euron korvaus ei kattanut kustannuksia kokonaan, sillä liesituulettimesta ja liedestä tehtiin 70 prosentin ikävähennys.

– Käräjäoikeuden mielestä on selvää, ettei voida olettaa, että mistään olisi ollut löydettävissä ehjiä vuodelta 1993 peräisin olevia keittiökalusteita ainakaan yhtään edullisemmin kuin nyt asennettuja perustason kalusteita. Myös asennustyöstä ja omasta työstä maksettu korvaus on varsin kohtuullinen.

Oikeus määräsi naisen korvaamaan summan Pohjolalle. Lisäksi naisen on maksettava veljenpoikansa ja tämän puolison runsaan 3 200 euron oikeudenkäyntikulut.

Varkaudesta tuomitulle aiemmin nuhteettomalle naiselle määrättiin 30 päiväsakon rangaistus, mikä tiesi runsaan 800 euron lisälaskua.

Vanhan keittiön purkaminen maksoi naiselle rikos­uhri­maksu ja erilaiset todistelu­kustannukset mukaan lukien kaikkiaan runsaat 9 200 euroa.

Nainen valitti tuomiostaan. Turun hovioikeus ei myöntänyt jatko­käsittely­lupaa.