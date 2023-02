Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon.

Sisä-Suomen poliisi pyytää havaintoja maanantain ja tiistain välisenä yönä Tampereen Lielahden alueella kadonneesta 17-vuotiaasta nuoresta miehestä.

Kadonneella on oranssit hiukset, hän on noin 185–195 senttimetriä pitkä ja raskasrakenteinen. Hänen yllään on mustat farkut, musta collegepaita, valkoiset Nike-merkkiset kengät ja Nike-merkkinen reppu.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot hätänumeroon 112.