Poliisi: Jengit eivät ole ongelma Tampereella

Alle 15-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten määrä Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella on silti jopa kaksinkertaistunut neljässä vuodessa.

– Alueella on rauhallista ja tilanne on hallinnassa.

Näillä sanoilla Tampereella päämajaansa pitävän Sisä-Suomen poliisilaitoksen apulaispäällikkö Antero Rytkölä haluaa hillitä pirkanmaalaisten ja keskisuomalaisten pelkoja turvallisuudesta.

Tampereella ei Rytsölän mukaan ole havaittu viitteitä esimerkiksi Helsingin tapaisesta jengiytymisongelmasta.

– Olemme kuitenkin valppaina. Yksittäisistä Helsingin jengien jäsenistä on viitteitä niin Tampereella kuin Jyväskylässäkin.

Tampereellakin on jengejä, joiden kesken on vastakkainasettelua. Yksi olennainen ero Tampereen ja Helsingin jengeillä kuitenkin on.

– Tampereen jengeistä puuttuu kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien jakolinja. Täällä porukat ovat sekoittuneina toisiinsa.

Positiivinen tieto on sekin, että ilmiöksi noussut katuryöstely on vähentynyt Tampereella. Syksyllä monet aikuiset joutuivat alaikäisten ryöstäjien uhriksi.

Tilastoista löytyy silti myös huolestuttavia tietoja: poliisin tutkittavaksi tulleiden alle 15-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten määrä on jopa tuplaantunut Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella muutamassa vuodessa.

Vuonna 2018 poliisi tutki 213 alle 15-vuotiaan tekemää väkivaltarikosta, mutta viime vuonna jo 425. Suunta on sama alle 18-vuotiaiden kohdalla: määrä on noussut noin 80 prosenttia 421:stä 759:ään.

– Osin tätä selittää koulujen kasvanut ilmoitusaktiivisuus, mutta se ei ole ainoa tekijä.

Myös kokoontumisajot herättävät huolta nuorista. Erilaisiin miitteihin tullaan isolla joukolla pitkänkin matkan takaa. Rytkölän mukaan nuoret edustavat ikäluokkia laidasta laitaan.

– Massa luo näissä tapahtumissa anonymiteetin tunteen. Ajatellaan, että ollaan voittamattomia, ei voida jäädä kiinni tai että jollain asialla ei ole kauheasti väliä.

Eli sanonnan mukaan ”joukossa tyhmyys tiivistyy”. Poliisi haluaa olla näkyvillä tapahtumissa ja hillitä näin typeryyksien tekoa.

Tampereen maine vetovoimaisena kaupunkina näkyy miiteissäkin.

– Kaikki eivät ole vähäosaisia tai köyhiä. Jos tänne tullaan Kuopiosta tai Oulusta saakka, niin se ei ole halpaa, apulaispoliisipäällikkö Kari Hemminki sanoo.

– Isänä ihmettelen, että mistä saadaan bensarahat, Rytkölä keventää.

Vakavampi aihe on alaikäisiin kohdistuneen seksuaalirikollisuuden kasvu. Tästä esimerkkinä parhaillaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsiteltävä vyyhti, jossa valkeakoskelaismiehellä epäillään olevan peräti 118 eri uhria.

Tutkittavaksi tulleiden lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrän osalta merkittävä vertailukohta löytyy vuodelta 2021. Tuolloin rikoksia ilmoitettiin 263, mutta viime vuonna jopa 468.

Kokonaisuutena katsoen Rytkölän viesti alueen vakaudesta saa silti tukea poliisin tuoreista, vuotta 2022 koskevista tilastoista. Joidenkin rikoksien määrä kasvussa ja toisten laskussa on kyse usein normaalista vuosittaisesta vaihtelusta.

– Lukemat ovat eurooppalaisittain katsoen huippuhyviä, Rytkölä korostaa.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella kirjattiin rikoslakirikoksia viime vuonna lähes viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Luvussa ei ole huomioitu liikennerikoksia.

Kasvua koko poliisilaitoksen alueella selittää eniten 6,3 prosentin nousu omaisuusrikoksissa. Väkivaltarikoksissa kasvua oli 3,8 prosenttia.

Toisaalta Pirkanmaalla väkivaltarikosten määrän kasvu oli vain 0,7 prosenttia.

Kyse on ennen muuta yleisellä paikalla tehtyjen väkivaltarikosten määrästä. Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella luku nousi jopa 23,8 prosenttia. Pirkanmaalla nousua oli tosin vain 12,2 prosenttia.

Omaisuusrikosten osalta merkittävin muutos koko laitoksen alueella oli petosrikosten määrän peräti 28,6 prosentin kasvu vuodesta 2021.