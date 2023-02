Raaka väkivallanteko tapahtui lokakuussa 2022 Tampereella.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Sami Kristian Ritasen kolmen vuoden vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta ja vapaudenriistosta.

33-vuotiaan Ritasen rikoskumppani, tekohetkellä 18-vuotias mies sai vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottoman vankeustuomion törkeästä pahoinpitelystä, vapaudenriistosta ja varkaudesta.

Rikokset tapahtuivat lokakuussa 2022 Tampereella. Asianomistajana oli 30-vuotias mies.

Teon motiivi oli mustasukkaisuus. Asianomistaja seurusteli tekoaikaan Ritasen entisen naisystävän kanssa.

Asianomistajan kuvaukset tapahtumista 18-vuotiaan asunnolla olivat hurjia, mutta käräjäoikeus katsoi, ettei kertomuksen luotettavuutta ole syytä epäillä.

Kaikki alkoi keskiviikkoisena iltapäivänä, kun asianomistaja vastasi 18-vuotiaan kutsuun ja saapui tämän asunnolle. Saman tien Ritanen tuli ulos vessasta ja ryhtyi hakkaamaan asianomistajaa nyrkein päähän ja vartaloon.

Teko tuli asianomistajalle täytenä yllätyksenä. Oikeudelle hän kertoi, ettei olisi mennyt kylään, jos olisi tiennyt Ritasenkin olleen paikalla.

– (Asianomistaja) on kertonut Ritasen olleen hänelle mustasukkainen ja vihainen, mutta (asianomistaja) on luullut heidän jo sopineen asian, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

– Hänet on istutettu penkkiin, ja Ritanen on alkanut kysellä häneltä, miksi (asianomistaja) on puhunut hänestä pahaa.

Tekijät ohjeistivat asianomistajaa lähettämään tyttöystävälleen viestejä, ettei haluaisi olla enää tämän kanssa yhdessä.

Tämän jälkeen Ritanen otti esille ilma-aseen ja pohti ääneen ”pitäisikö (asianomistaja) paloitella”. Ennen teräaseen käyttöä Ritanen ampui asianomistajaa käteen ja 18-vuotias alkoi leikkaamaan tämän hiuksia.

Ritanen ampui asianomistajaa korvaan. Korvanlehteen tuli reikä.

Asianomistaja yritti paeta asunnosta, muttei onnistunut.

Ritanen päätti katkaista asianomistajalta joko sormen tai varpaan. Ritanen otti viidakkoveitsen ja löi sillä asianomistajan oikean käden etusormen lähes kokonaan irti.

Väkivallan päätteeksi 18-vuotias yritti pistää uhria huumepiikillä, jossa hänen mukaansa oli amfetamiinia. Piikitys epäonnistui.

Asianomistaja oli puolestaan varma, että hänet yritetään myrkyttää. Ritasen pakottamana hän pisti itse aineen itseensä.

Pian asianomistajan vointi alkoi heiketä. Kaikki poistuivat asunnosta, ja 18-vuotias soitti asianomistajan puhelimella hätäkeskukseen. Lopuksi 18-vuotias otti asianomistajan puhelimen itselleen.

Noin puolitoista tuntia kestänyttä tekoa todistamassa ollut neljäs mies kertoi, että puolet ajasta meni väkivallan, puolet keskustelun merkeissä.

Oikeus katsoi molempien vastaajien toimineen suunnitelmallisesti. Tekoa oikeus piti erityisen raakana ja julmana. Myös teon pitkä kesto lisäsi sen törkeyttä.

– Ritasen ja (18-vuotiaan) menettelyä voidaan pitää erityisen moitittavana. (Asianomistajalle) on aiheutunut väkivallan seurauksena pysyvä vamma, kun hänen etusormensa on katkaistu irti.

Ritasen syyksi luetut teot olivat oikeuden mukaan itsessään kahden vuoden ja viiden kuukauden vankeuden arvoisia. Oikeus päätti kuitenkin soveltaa useisiin rikoksiin aiemminkin syyllistyneen Ritasen kohdalla koventamisperustetta.

– Ritasen aikaisemman rikollisuuden ja hänen syykseen nyt luettujen rikosten suhde rikosten samankaltaisuuden ja lukuisuuden johdosta osoittaa hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä, oikeus totesi.

Myös 18-vuotiaalla oli allaan aiempia vankeustuomiota, jotka olivat ehdollisia. Tästä syystä vankeus määrättiin nyt ehdottomana.

Vaikka Ritanen oli päätekijä, oikeus määräsi 18-vuotiaan vastaamaan yhdestä kolmasosasta asianomistajalle maksettavaksi määrätyistä korvauksista.

– Vaikka Ritanen on suorittanut vakavimmat väkivallan teot, on (18-vuotias) ollut koko ajan tilanteessa läsnä ja hän on myös havainnut väkivallan raaistumisen tilanteen edetessä.

Kipukorvauksia kaksikon maksettavaksi määrättiin 4 000 euroa. Korvaus pysyvästä toiminnallisesta haitasta on lähes 7 700 euroa. Pysyvän kosmeettisen haitan hinnaksi määriteltiin hieman yli 4 000 euroa. Lisäksi päälle tulivat 4 000 euron kärsimyskorvaukset.

Kun mukaan lasketaan asianomistajan noin 2 300 euron oikeudenkäyntikulut, maksettavaa kertyi yhteensä noin 22 600 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.