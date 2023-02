Isä ravisti pientä vauvaa kainaloista – aiheutti toista kymmentä mustelmaa

Pahoinpitelyyn syyllistynyt noin 35-vuotias mies selvisi teostaan ehdollisella vankeudella.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut vain kahden kuukauden ikäistä lastaan pahoinpidelleen miehen 30 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Oikeuden mukaan mies puristeli poikavauvaa kädellään voimakkaasti reisistä ja olkavarresta. Lisäksi mies ravisti lasta kainaloista kiinni pitäen.

Rikos tapahtui joulukuussa 2021 Tampereella. Väkivalta aiheutti vauvalle 12 mustelmaa vasempaan reiteen ja kolme mustelmaa oikeaan olkavarteen. Lisäksi vauvan aivokuvissa todettiin signaalimuutos.

Signaalimuutos viittasi osaltaan ravisteluun, jonka isä myönsi. Aivokuvissa todetun muutoksen seuraukset eivät ole vakavia eivätkä pysyviä.

– Teko on kohdistunut pieneen lapseen, joka on ollut täysin puolustuskyvytön ja vastaajalle läheinen. Väkivaltaa ei voida pitää vähäisenä huomioon ottaen, että asianomistajalle on aiheutunut muun muassa lukuisia mustelmia menettelyn seurauksena, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Vastaajalla ei ole aiempaa rikosrekisteriä. Oikeus ei kuitenkaan pitänyt sakkorangaistusta riittävänä rangaistuksena.

– Vaikka teko on pieneen lapseen kohdistuneena vakava, voidaan rangaistus rikoslain 6 luvun 9 §:n nojalla kuitenkin määrätä ehdollisena.

Isän on korvattava lapselleen kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 2000 euroa.