Viikon Suomessa ollut nainen katosi oudosti Tampereella

Poliisilla on perusteltu syy uskoa, että naisen henki ja terveys on vaarassa.

Naisella on yllään vihreä pipo ja valkoinen polviin asti ulottuva toppatakki.

Sisä-Suomen poliisi kaipaa havaintoja ja vihjeitä 48-vuotiaasta naisesta, joka katosi keskiviikkoiltana Tampereen ydinkeskustasta. Euroopasta kotoisin oleva nainen oli tullut Suomeen viikkoa aiemmin ja ollut tuon ajan tuttavansa luona Tampereella.

– Hän ei ole asunut Suomessa, eikä ole aikaisemmin täällä käynyt. Hän ei puhu suomen kieltä, eikä tietääkseni englantiakaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista.

Poliisin mukaan katoamishetkeen liittyy sellaisia piirteitä, että on syytä olla huolissaan naisen hengen ja terveyden puolesta. Poliisi toivookin, että ihmiset ottaisivat pienellä kynnyksellä yhteyttä hätänumeroon 112, jos he tekevät havaintoja tuntomerkkeihin sopivasta naisesta: hänellä on yllään valkoinen polviin asti ulottuva toppatakki, vihreä pipo ja todennäköisesti jaloissaan paljasjalkakengät.

Poliisin julkaisema kuva kadonneesta.

Sisä-Suomen poliisi tiedotti katoamisesta torstain vastaisena yönä kello 2.58. Uusipaikan mukaan nainen katosi tuttavan luota edellisenä iltana noin kello 21.

– Naisesta on tehty havaintoja, mutta ne ovat olleet vanhoja. Jos tulee tuoreita havaintoja, niistä kannattaa soittaa pienellä kynnyksellä hätäkeskukseen, Uusipaikka sanoo.

Nainen on kotoisin Euroopasta, mutta poliisi ei kerro sen tarkemmin henkilön kotimaasta. Tapauksesta ensimmäisenä uutisoineen Aamulehden mukaan katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta. Nainen ei ole vaaraksi muille.