Naisen päiväkirjat kertovat jatkuvasta huorittelusta, uhkailusta ja ilkivallasta.

70-vuotias nainen muutti ostamaansa paritalo-osakkeeseen keväällä 2017. Talon toista puolta asui pariskunta, jonka mies oli iältään 72- ja nainen 66-vuotias.

Hetken aikaa naapurisopu oli hyvä. Mutta vain hetken.

Pian naapuruudesta tuli poliisiasia. Myöhemmin myös Pirkanmaan käräjäoikeus päätyi selvittelemään ikäihmisten välejä.

Ote asianomistajan poliisia varten uudelleenkirjoittamista päiväkirjamerkinnöistä.

Poliisin ja oikeuden paperit eivät paljasta mitään yksittäistä tai perusteltua syytä välien katkeamiselle. Mutta tapahtumien puinti päättyi oikeuden selkeään näkemykseen:

– Vastaajien menettely on kestänyt pitkän aikaa, menettely on ollut toteutustavaltaan kirjavaa ja tapahtumia on ollut lukuisia. Lisäksi tapa jolla vastaajat ovat menetelleet asianomistajaa kohtaan on ollut hyvin nöyryyttävä, halventava ja moitittava.

Vastaajina oikeudessa olivat nyt 77-vuotias mies ja 72-vuotias nainen. Oikeus katsoi molempien syyllistyneen naapurinsa vainoamiseen ja tämän kunnian loukkaamiseen.

Eripura alkoi heti muuttovuonna 2017. Tilanne paheni jatkuvasti, mutta syyttäjä nosti syytteen tammikuusta 2019 elokuuhun 2021 kestäneeltä ajanjaksolta.

Syytteen mukaan asianomistajan naapurissa asuneet mies ja nainen vainosivat uutta naapuriaan toistuvasti muun muassa uhkailemalla, seuraamalla ja tarkkailemalla.

Oikeus katsoi syytteen toteennäytetyksi ja pariskunnan miehen päätekijäksi. Perusteena olivat sekä asianomistajan että todistajien kertomukset että asianomistajan yksityiskohtaiset päiväkirjamerkinnät.

– Vastaajat olivat ryhtyneet nimittelemään häntä muun ohella huoraksi ja he olivat esittäneet häntä kohtaan myös muita siveettömiä ilmauksia. Vastaajat olivat näytelleet hänelle sormimerkkejä, kuten keskisormea ja ampumis­merkkejä, oikeus kirjasi asianomistajan kertomaksi.

Suurin osa teoista tapahtui paritalokiinteistöllä. Kiusanteon vuoksi asianomistaja päätyi pystyttämään aidan tontin keskelle, kuitenkin omalle puolelleen.

Esitutkinnassa asianomistaja luetteli kymmeniä erillisiä kiusaamiskertoja. Kaikkia naapureiden tekoja nainen ei itse nähnyt, mutta tekijästä ei naisen mukaan ollut epäilystä.

Kerran asianomistajan ulko-oven vieressä olleeseen naulaan ilmestyi hirttonaru. Toisella kerralla asianomistajan puolella olleeseen jäteastiaan oli kaadettu pahanhajuista nestettä, jonka pinnalla kellui tekopenis.

Kerran taas piha-altaaseen oli tuotu muun muassa rotanraatoja ja hevosen ulostetta. Väliaidan nuppiin ilmestyi puolestaan kerran hirtetty nukke, jonka jalkovälissä roikkui porkkana.

Asianomistaja kertoi naapurin miehen haukkuneen häntä muun muassa rotaksi ja noita-akaksi. Asianomistajan mukaan mies huusi joskus myös ”mää tapan ton rotan”.

Myös naapurin nainen osallistui huuteluun. Yhdellä kauppareissullaan asianomistaja sai kuulla naisen huutavan ”aikaisinpa sitä lähdetään myymään itseään, että on varaa ostaa maitopurkki”.

Ilkivaltaa ja sotkemista oli monenlaista. Kerran naapurin puolelta heitettiin multaa tai muuta maa-ainesta asianomistajan ulkoseinälle.

Asianomistajan puoleiselle puhtaalle ulkoseinälle ilmestyi yhtäkkiä multaa tai muuta maa-ainesta. Kuvan vasemmasta reunasta alkaa vastaajien puolisko paritalosta.

Aidan yli lenteli asianomistajan mukaan myös muun muassa pilaantuneita elintarvikkeita, kaljatölkkejä ja tupakantumppeja.

Keväällä 2021 asianomistajan läheinen kuoli. Asianomistaja pyysi ystäväänsä asentamaan pihalle muistolyhdyn. Pian asianomistaja näki, miten naapurin mies yritti turhaan pudottaa lyhdyn omalta puoleltaan pitkällä kepillä.

– (Ystävä) oli ruuvannut lyhdyn kiinni aitaan, koska olimme varmoja, että (mies) sen jossain vaiheessa työntää alas.

Kun asianomistaja palasi hautajaisista, hän kuuli naapurin naisen äänen:

– Kuka saatana taas on kuollu. Kyllä mää niin nauttisin, ku toi saatana rotta kuolis. Mä en nii jaksa nähdä sitä elävänä. Kuolleena mieluummin.

Asianomistajaa arkisissa asioissa auttaneet miehet saivat myös kuulla kunniansa. Naista autelleet ihmiset joutuivat myös naapurin miehen rivon huutelun kohteeksi.

Naapurin mies uhkaili asianomistajaa myös ampumiseen viittaavilla liikkeillä. Hän näytti asianomistajalle myös keskisormea ja imitoi itsetyydytystä.

Postilaatikostaan asianomistaja löysi kerran kortin, johon oli piirretty hautaristin ja sukupuolielinten kuvia.

Vainoaminen ei ollut pelkkää huutelua tai elehtimistä. Todistaja kertoi esitutkinnassa muun muassa kadulla tapahtuneesta vaaratilanteesta. Todistaja näki naapurin miehen kaartavan autollaan asianomistajan lähelle.

– Autosta oli kuljettajan ovi auki. Auto kaarsi siis vastaan­tulevien kaistalle tien laitaan, jossa (asianomistaja) käveli. Huusin (asianomistajalle), että "varo, auto tulee". (Asianomistaja) hyppäsi sivuun. Mikäli (asianomistaja) ei olisi siirtynyt, niin se ovi olisi osunut häneen, jos auto olisi sitä ajolinjaa jatkanut, todistaja kertoi.

– Olen aikaisemminkin nähnyt, että tämä sama mies ajaa (asianomistajan) lähellä ovi auki. Minusta se on ollut jotain pelottelua (asianomistajaa) kohtaan.

Toinen todistaja näki asianomistajan kävelleen kotiinsa ”ojan pohjia pitkin”, koska naapurin mies ajeli asuinalueen katuja edestakaisin.

Kerran mies heitti kaulahuiviin käärityn kiven asianomistajaa kohden. Heitto ei osunut.

Sen sijaan helmikuussa 2021 miehen pihaltaan heittämistä jääkokkareista yksi osui asianomistajan päähän. Nainen kävi lääkärissä näyttämässä vammojaan.

Naapuri­pariskunta kielsi käytännössä kaikki asianomistajan väitteet. Vanhimpia tapahtumia oikeus käsitteli lähestymis­kieltoasian yhteydessä jo vuonna 2019.

Lähestymiskieltoa ei määrätty, koska silloin asianomistajalla ei ollut tapahtumista todisteita.

Myöhemmin nainen asensi valvontakameran ja näytti videoita todistajille. Hän myös tallensi naapureidensa kanssa käymiään keskusteluja.

Useammat todistajat kertoivat itse kuulleensa naapuri­pariskunnan solvanneen asianomistajaa törkeyksillään.

– (Asianomistajan) kertomus, yksityiskohtaiset päiväkirja­merkinnät tapahtumista ja todistajien kertomukset osoittavat, että vastaajat ovat menetelleet syytteessä selostetulla tavalla, oikeus päätteli.

Kolme todistajaa kertoi oikeudessa siitä, miten vainoaminen oli vaikuttanut asianomistajaan. Todistajien mukaan nainen oli muuttunut iloisesta itkuiseksi ja positiivisesta pelokkaaksi.

Naapurin 77-vuotias mies tuomittiin vainoamisesta ja kunnian­loukkauksesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. 52-vuotias nainen sai vastaavista rikoksista 50 päivän tuomion.

Vastaajien on korvattava naapurilleen yhteisvastuullisesti 1 800 euroa kärsimyksestä, 900 euroa kärsimyksestä, 100 euroa asianosaiskuluista ja reilu 6 000 euroa oikeudenkäynti­kuluista.

Lisäksi molemmat vastaajat joutuvat maksamaan 80 euron rikosuhri­maksun. Yhdessä heidän on maksettava vajaan 300 euron todistelu­kustannukset valtiolle.