Muihinkin väkivallantekoihin syyllistyneelle päätekijälle tuomittiin vankeutta kolme vuotta ja seitsemän kuukautta.

Tampereella syksyllä leimahtanut katuväkivalta on ainakin osin johtanut rikostuomioihin. Tuorein Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaisu koskee yhteensä neljää loka-marraskuussa tapahtunutta rikosta.

Oikeus tuomitsi 18-vuotiaan Serge Asifiwen ehdottomaan kolmen vuoden ja seitsemän kuukauden vankeuteen. Nuorukaisen syyksi luettiin törkeä ryöstö, ryöstö, kaksi pahoinpitelyä, lievä petos, huumausaineen käyttörikos ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito.

Ryöstöjen uhrit olivat noin 30-vuotiaita miehiä. Molemmat olivat tapahtumahetkellä yksin liikenteessä ilta-aikaan Tampereen keskustassa.

Törkeässä ryöstössä Asifiwe ja tuntemattomaksi jäänyt toinen tekijä houkuttelivat vahvasti päihtyneen uhrin polttamaan kannabista kerrostalon sisäpihalle. Yhtäkkiä uhrin kurkulle laitettiin puukko. Uhri uhattiin tappaa.

Uhkailun tuloksena tekijät saivat haltuunsa uhrin puhelimen ja bussikortin. Tekijät vaativat lisäksi miehen nostamaan rahaa pankkiautomaatilta, mutta tilillä ei ollut nostettavaa.

Syyttäjä vaati Asifiwelle tuomiota myös toisesta törkeästä ryöstöstä. Kyseessä oli Tammelan kaupunginosassa marraskuussa tapahtunut rikos, jossa uhri oli töistä kotiin kävelemässä ollut mies.

Asiwifen kanssa tekoon osallistui kolme vain 15-vuotiasta nuorta. Rikos tapahtui Osmonpuistossa noin kello 20 illalla.

Uhrin mukaan yksi henkilö tuli maski naamalla kyselemään lähintä baaria. Uhrin neuvoessa baarin suuntaan, paikalle saapui myös kolme muuta nuorta.

– Tämä keskustelu on käyty läpi, ja tilanne jähmettyi. Turvallisen tuntuinen tilanne muuttui huonoksi, uhri muisteli oikeudessa.

Alkoi väkivalta. Uhria lyötiin nyrkillä kasvoihin ja hänet kaadettiin pakoyrityksen jälkeen maahan. Tekijät potkivat sikiöasennossa ollutta miestä selkään ja käsiin ja saivat ryöstettyä uhrilta lompakon ja kännykän.

Tilanne keskeytyi, kun koiraa ulkoiluttamassa ollut nainen osui paikalle ja vaati nuoria lopettamaan.

Haavan ja useita ruhjeita saanut uhri selvisi ilman vakavia fyysisiä vammoja.

Uhrinsa tekijät valitsivat sattumanvaraisesti. Yksi 15-vuotiasta tekijöistä kuvasi uhria ”randomi tyypiksi”.

Asifiwe muisteli puolestaan oikeudessa, että hän ”meni herraa vastaan, löi häntä ja tämä tippui maahan lyönnistä”.

Syytteen mukaan uhria uhattiin tilanteessa puukolla, mutta sellaisen käytöstä ei lopulta saatu näyttöä.

Esitutkinnassa Asifiwe kiisti aluksi ryöstön. Hän myönsi kuitenkin, että hänellä oli puukko mukanaan. Asifiwen mukaan hän ei kanna puukkoa vahingoittaakseen muita.

– Vaan sen takia ettei minulle kävisi näin, että minua puukotettaisiin. Koska tää Tampere on tämmönen. Te tamperelaiset ootte vähä tollasia, Asifiwe kertoi esitutkinnassa.

Poliisi kysyi Asifiwelta, mitä ”keissaaminen” tarkoittaa.

– Se on just keissaamista eli jonkun ryöstämistä tai rullaamista riippuen kontekstista. Rullaaminen tarkoittaa myös ryöstämistä, mut riippuu vähän. En jaksa selittää rullaamisen ja keissaamisen eroja, Asifiwe vastasi.

Lopulta Asifiwe myönsi syyllistyneensä ryöstöön.

– No mitä v-ttua mä täällä jauhan, okei mä ryöstin sen jätkän, mitä sitten. Joo me ryöstettiin se, en jaksa puhua koko ajan tätä kiertoa ympäri ja ympäri. Haluutteko sakottaa niin sakottakaa. Jos haluutte heittää minut linnaan niin heittäkää vasta viikon kuluttua, koska minulla on asioita hoidettavana, Asifiwe sanoi ja jatkoi:

– Yksinkertaisesti kaikki mentiin siihen ja otettiin siltä kaikki.

Oikeus päätyi lopulta siihen, ettei Osmonpuiston ryöstö ollut törkeä:

– Kun asianomistajalle ei ole aiheutunut kvalifiointiperusteiden mukaisesti vaikeaa ruumiinvammaa, vakavaa sairautta tai hengenvaarallista tilaa, eikä hengenvaarallista välinettä ole osoitettu käytetyn, tekoa ei voida pitää kokonaisuutena arvostellen törkeänä siitäkään huolimatta, että asianomistajaa on hänen maassa ollessaan potkittu.

15-vuotiasta tekijöistä oikeus katsoi kahden syyllistyneen ryöstöön nuorena henkilönä. Molemmat saivat vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen tuomion.

Kolmas 15-vuotiaista sai yhdeksän kuukautta ehdollista vankeutta. Hänen syykseen luettiin avunanto ryöstöön nuorena henkilönä.

Asifiwe joutuu korvaamaan törkeän ryöstön uhrille kipu-, kärsimys- ja muita korvauksia 2 450 euroa. Oikeudenkäyntikuluineen kulut nousivat lähes 3 650 euroon.

Osmonpuiston ryöstön uhrille tekijöiden on korvattava kivusta ja särystä 800 euroa, kärsimyksestä 1 000 euroa, traumaperäisestä stressihäiriöstä 2 000 euroa, sairaanhoitokustannuksista ja muista selvittelykuluista 460 euroa. Lisäksi maksettavaksi tulivat uhrin noin 7 100 euron oikeudenkäyntikulut.

Asifiwen on maksettava edellä mainituista Osmonpuiston ryöstöstä määrätyistä korvauksista puolet. Toinen puolisko menee yhteisvastuullisesti 15-vuotiaiden maksettavaksi.

Lisäksi Asifiwen on korvattava erillisten pahoinpitelyiden uhreille kipu- ja kärsimyskorvauksia 3 500 euroa.

Kun mukaan lasketaan kaikki Asifiwen maksettavaksi määrätyt korvaukset ja kulut, yhteissumma nousee noin 17 500 euroon.

Tuomio ei ole lainvoimainen.