Vakavin syyte koskee törkeää raiskausta.

Viestipalvelu Snapchat on isossa roolissa tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa käynnistyneen laajan seksuaalirikoksia koskevan asiakokonaisuuden käsittelyssä.

Haastehakemuksia on käräjäoikeudelle saapunut yhteensä 119 kappaletta, joissa on yhteensä eri 118 asianomistajaa. Yksittäisiä rikoksia haastehakemuksissa on yhteensä 197.

Vakavimmat syytteet koskevat yhtä raiskausta ja yhteensä 18:aa törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Vastaaja on 27-vuotias valkeakoskelaismies.

Näistä rikoksista valkeakoskelaismiestä syytetään

1 törkeä raiskaus

18 törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä

62 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä

19 pakottamista seksuaaliseen tekoon

21 seksuaaliseen tekoon pakottamisen yritystä

34 seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta

31 seksuaalipalvelujen ostamisen yritystä nuorelta

4 huumausainerikosta

1 lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

2 salakatselua

1 kunnianloukkaus

1 kiristys

1 laiton uhkaus

1 törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

Oikeuden tiedotteen mukaan törkeät lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ja lievemmät seksuaaliset teot on valtaosin toteutettu Snapchat-viestisovelluksen välityksellä.

Vastaaja on pyytänyt asianomistajia tekemään itselleen erilaisia seksuaalisia tekoja ja lähettämään itsestään seksuaalissävytteistä kuva- ja videoaineistoa. Vastaaja on myös viestitellyt asianomistajien kanssa seksuaalisista asioista.

Vastaaja on joidenkin syytekohtien mukaan lähettänyt asianomistajille kuvia sukuelimestään tai videoita masturboinnistaan.

Kahden syytekohdan mukaan vastaaja on pyytänyt asianomistajia urheilukentän lähelle, jolloin vastaaja on laskenut housujaan ja masturboinut asianomistajien nähden.

Joihinkin syytekohtiin liittyy fyysistä seksuaalista kanssakäymistä.

Vastaaja on yhden syytteen mukaan ollut asianomistajan kanssa kahdesti oraalisessa sukupuoliyhteydessä.

Toisen, törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan syytteen mukaan vastaaja on ollut asianomistajan kanssa kerran sukupuoliyhteydessä. Lisäksi vastaaja oli ollut lukuisia kertoja oraalisessa sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa.

Törkeää raiskausta koskevan syytekohdan mukaan vastaaja oli hyväksikäyttänyt sitä, että asianomistaja oli nauttinut päihteitä ollen kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan taikka ilmaisemaan tahtoaan.

Vastaaja on ollut vangittuna syyskuusta 2021 alkaen.

Vastaajan taholta on alustavasti ilmoitettu, että syytteet tullaan pääosin kiistämään.

Käräjäoikeus ratkaisee

Käräjäoikeus päätti tiistain valmisteluistunnossa, että oikeudenkäyntiaineisto ja asianomistajien henkilöllisyydet pidetään salassa 60 vuotta vireille tulosta eli tammikuuhun 2083 saakka.

Käsittely toimitetaan kaikilta osin yleisön läsnäolematta, koska asiassa käsitellään arkaluontoisia asianomistajien yksityiselämään ja mahdollisesti terveydentilaan liittyviä seikkoja.

Pääkäsittely aloitetaan torstaina 16. helmikuuta. Pääkäsittelypäiviä on toistaiseksi määrätty 36, jolloin viimeinen pääkäsittelypäivä olisi 25. toukokuuta. Käräjäoikeuden tavoitteena on antaa tuomio kesäkuussa 2023.

Asia käsitellään käräjäoikeudessa kolmen lainoppineen tuomarin kokoonpanossa, jonka puheenjohtajana toimii käräjätuomari Antti Tapanila ja muina jäseninä käräjätuomari Petri Mylläri ja käräjätuomari Heli Ala-Tulijoki.