Asukas vasaroi taloyhtiön ilmalämpöpumpun hajalle

Oikeus katsoi, ettei asukkaan menettely ollut olosuhteista huolimatta hyväksyttävää.

Tampereen Hervannassa sijaitsevan taloyhtiön asukas sai nauttia yöunista muutaman kuukauden ajan vuoden 2022 alussa. Yli 35-vuotiaan miehen valitukset meteliä pitävästä lämmöntalteenottojärjestelmästä oli kuultu ja tammikuusta alkaen laite pidettiin öisin sammutettuna.

Mies sai pitkästä aikaa taas nukuttua.

Tilanne muuttui kuitenkin pian. Muutosta seurasi rikos, jota puitiin myöhemmin Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

– Vuoden 2022 huhti-toukokuun vaihteessa (hallituksen puheenjohtaja) alkoi pitämään laitteita taas päällä ilman erillistä ilmoitusta, mies kertoi käräjäistunnossa.

Asukas yritti saada asian uudelleen kuntoon. Keskustelut taloyhtiön edustajien kanssa eivät kuitenkaan tuoneet mieluista tulosta.

Kun puhe ei auttanut, päätyi asukas toukokuun lopulla kovempiin otteisiin.

– Tilanne eskaloitui yhdelle viikolle, jolloin lauantai-iltana (asukas) ei saanut illalla rauhoitettua itseään ja ilmoitti (hallituksen puheenjohtajalle), että olisi viimeinen tilaisuus sammuttaa laitteet, oikeus kirjasi tapahtumainkulkua ratkaisussaan.

– Hallituksen puheenjohtaja yritti ensin rauhoitella tilannetta ja ilmoitti tämän jälkeen, että riko sitten. (Asukas) irrotti laitteen suojakuoret ja nauhoitti laitteesta kuuluvan äänen. Seuraavana iltana (asukas) hermostui lopullisesti ja kävi rikkomassa putket.

Rikosvälineenä mies käytti vasaraa. Teon seurauksena poistoilmalämpöpumppu rikkoutui ja se valutti glykolia maahan arvioilta 100–200 litraa.

Teollaan mies aiheutti taloyhtiölle noin 4000 euron vahingon.

Mies myönsi teon, mutta vaati oikeudessa vahingonkorvausten sovittelua. Miehen mukaan taloyhtiö oli passiivinen eikä reagoinut lämpöpumpun aiheuttamaan meluun, joka kantoi puolen vuoden ajan miehen asuntoon.

Oikeus kävi läpi asukkaan viestittelyä eri tahojen kanssa. Ensimmäisen kerran asukas oli yhteydessä isännöitsijään lokakuussa 2021. Myöhemmin hän lähetti viestiä muun muassa Tampereen kaupungin rakennusvalvontaan. Hän pyysi myös sisämelumittausta kaupungin asumisterveyden yksiköstä.

Vain viikko ennen vasaraan tarttumista taloyhtiön edustaja vastasi asukkaalle, että hallitus käsittelee asiaa ja melumittauksiin todennäköisesti ryhdytään. Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti erikseen asukkaalle olevansa valmis tutkimaan äänen kulkua huoneistoon.

– Käräjäoikeus katsoo, että (taloyhtiön) puolelta ei ole myötävaikutettu vahingon syntymiseen sillä tavoin passiivisuudella, että asianomistajalla olisi ollut aihetta ennakoida (asukkaan) vahingoittavan sen omaisuutta, oikeus linjasi.

– Vaikka (asukkaan) kertoma meluhaitta on aiheuttanut ilmeistä ärsytystä, olosuhteiden ei voida kuitenkaan katsoa tehneen (asukkaan) syytteessä kuvattua menettelyä hyväksyttäväksi.

Näin ollen asukas sai korvata aiheuttamansa 4000 euron vahingon kokonaan, osin vakuutusyhtiölle, osin taloyhtiölle.

Asukkaan tekoa oikeus piti ”varsin moitittavana”, vaikka ymmärrystäkin riitti.

– (Asukkaan) teon vaikuttimena on hänen kertomansa mukaan ollut hänen kokema meluhaitta, joka laitteesta on kantautunut hänen asuntoonsa ja joka on muun muassa häirinnyt hänen unensaantiaan.

Oikeus katsoi sekä teko-olosuhteiden että asukkaan toiminnan ennen vahingontekoa jossain määrin vähentävän tämän syyllisyyttä. Niinpä oikeus päästi asukkaan sakkorangaistuksella ehdollisen vankeuden sijaan.

Asukas sai vahingonteosta 50 päiväsakon rangaistuksen. Maksettavaa tuli 1550 euroa.