Tupakkaa ja huumeitakin alaikäisille tarjonnutta miestä syytetään peräti 197 rikoksesta. Syytteitä puidaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa ehkä kesäkuulle saakka.

Liki 200 rikoksen vyyhdin purku on alkanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa valmisteluistunnolla. Edessä on kuukausien urakka.

Suomen oloissa poikkeuksellisen laajan seksuaali­rikosten sarjan käsittely on alkanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella.

Vastaajana on juuri 27 vuotta täyttänyt valkea­koskelaismies, jonka epäillään syyllistyneen kaikkiaan 197 erilliseen rikokseen.

Suurin osa teoista kohdistui alaikäisiin lapsiin ja nuoriin. Uhrit ovat pääasiassa tyttöjä.

Nuorin asianomistajista oli tekohetkellä vain 7-vuotias. Miehen epäilleen käyttäneen lasta seksuaalisesti hyväkseen.

Vakavimmat syytekohdat ovat raiskaus ja 18 törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Miestä syytetään myös 62:sta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Miehen epäillään lisäksi muun muassa ostaneen seksuaalipalveluita 34 kertaa. Joukossa on myös huumausaine­rikoksia, salakatselua, yksi kiristys ja yksi laiton uhkaus.

Häntä syytetään myös yhdestä törkeästä sukupuoli­siveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä.

Rikokset tapahtuivat pääasiassa Valkeakoskella vuosina 2016–21. Asianomistajia rikoksissa on 118. Useat uhrit ovat siis syytteen mukaan joutuneet useamman rikoksen kohteeksi.

Suurin osa miehen uhreista on ollut rikosten tekohetkellä 10–17-vuotiaita.

Mies oli yhteydessä asianomistajiin lähinnä eri viestisovellusten kautta. Hän pyysi alaikäisiä uhrejaan lähettämään hänelle esimerkiksi alastonkuvia. Mies puolestaan lähetti vastaavia seksuaalis­sävytteisiä kuvia uhreille.

Osaa asianomistajista syytetty uhkaili kuvien levittämisellä eteenpäin. Näin hän pyrki saamaan lisää arkaluonteista materiaalia uhreiltaan.

Joissain tapauksissa mies myös tarjosi lapsille ja nuorille rahaa, tupakkaa, alkoholia tai huumeita vastineeksi seksuaalisista palveluista.

Kaikki tapaukset eivät jääneet viestittelyn tasolle. Syytteen mukaan mies raiskasi yhden uhreistaan elokuussa 2021.

Pian tämän jälkeen rikosvyyhti alkoi purkautua. Mies on ollut vangittuna syyskuusta 2021 alkaen.

Syytetty on myöntänyt osan teoista.

Oikeudenkäynti alkoi tiistaina valmistelu­istunnolla. Varsinaisia pääkäsittelyjä on Pirkanmaan käräjäoikeuden kalenteriin merkitty peräti 36.

Haastehakemuksia on kaikkiaan 119. Syytteet on käsitellä toukokuun loppuun tai kesäkuun alkuun mennessä.

Istuntoja on kesään saakka tiukkaan tahtiin, useimmiten kolme viikossa.

Syytetty on kantasuomalainen mies. IS:n tietojen mukaan hän on viettänyt nuoruutensa Valkeakoskella ja ollut nuorison keskuudessa tunnettu hahmo. Hän on opiskellut paikallisessa ammattikoulussa.

Mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa aiemminkin useista rikoksista. Syytelistalta löytyy muun muassa rattijuopumuksia ja ajo-oikeudetta ajoja.

Vuonna 2016 mies oli mukana yksityis­asunnossa tapahtuneessa ryöstössä. Hänet tuomittiin tuolloin avunannosta ryöstöön.

Ensimmäinen miehen tuomioista on vuodelta 2013. Tuolloin 17-vuotias nuorukainen vahingoitti neljän muun rikoskumppanin kanssa 15-vuotiaan pojan mopoautoa Valkeakosken uimahallin pihassa.

Rangaistus teosta oli 120 euroa sakkoa.

Nyt miehelle on luvassa ankarampi tuomio.

Näistä rikoksista valkeakoskelaismiestä syytetään

1 törkeä raiskaus

18 törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä

62 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä

19 pakottamista seksuaaliseen tekoon

21 seksuaaliseen tekoon pakottamisen yritystä

34 seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta

31 seksuaalipalvelujen ostamisen yritystä nuorelta

4 huumausainerikosta

1 lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

2 salakatselua

1 kunnianloukkaus

1 kiristys

1 laiton uhkaus

1 törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

Viime vuoden heinäkuussa Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi vastaavanlaisiin tekoihin syyllistyneen toisen rikoksentekijän kymmeneksi vuodeksi vankeuteen yli sataan lapseen kohdistuneista seksuaali­rikoksista. Vuonna 2000 syntynyt mies ei tosin tavannut yhtäkään uhriaan, vaan teki kaikki rikoksensa verkossa.