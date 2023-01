Sähkön hinta lähes puolittuu Tampereella – ”Sähkön­säästö on ylittänyt kaikki odotukset”

Tampereen Sähkölaitoksen toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa kilowattitunnin hinta putoaa 26 sentistä 15:een.

Tampereen Sähkölaitos alentaa hintojaan jo toisen kerran kuluvana talvena. Sähkön hinta laskee kaikissa toistaiseksi voimassa olevissa sähkösopimuksissa 11 senttiä, eli suurimmalla osalla kuluttajista hinta laskee 26 sentistä 15 senttiin kilowattitunnilta.

Hinta laskee siis peräti 42 prosenttia. Alennettu hinta sisältää arvonlisäveron, joka on nyt 10 prosenttia.

Alennus astuu voimaan 15. helmikuuta.

Sähkölaitos tuo samalla myyntiin uuden samanhintaisen Järkisähkö-tuotteen, jonka myös uudet asiakkaat voivat tilata. Sopimus on määräaikainen kuuden kuukauden ajan.

– Kun korotimme hintaa syyskuussa 2022, lupasimme laskea sitä heti kun se on mahdollista. Nyt on se hetki, toimitusjohtaja Jussi Laitinen toteaa Tampereen Sähkölaitoksen tiedotteessa.

Sähkön hintaa voidaan alentaa, sillä sen hankintahinta on laskenut. Sähköä on myös käytetty ennakoitua vähemmän. Toteutunut kulutus on ollut syyskuusta 2022 alkaen jopa 10 prosenttia pienempi kuin aiempien vuosien ja sään perusteella olisi voinut odottaa.

– Tilanne on se, että tamperelaisten sähkönsäästö on ylittänyt kaikki odotukset ja markkinahinnat ovat laskeneet. Tämä voidaan siirtää suoraan meidän hintoihimme, Laitinen kertoo.

– Alennuksesta huolimatta toivomme, että trendi energiankulutuksen vähentämiseen jatkuu myös jatkossa.

Alennus koskee kaikkia Tampereen Sähkölaitoksen toistaiseksi voimassa olevia kiinteähintaisia sähkösopimuksia. Muutos ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Hinta muutetaan automaattisesti 15.2. alkaen.

Pörssisähkösopimusten hinnat eivät muutu, mutta 6. helmikuuta alkaen asiakas voi vaihtaa uuteen määräaikaiseen Järkisähkö-sähkösopimukseen.