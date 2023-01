Vakavin rikosnimike on törkeä raiskaus. Asianomistajia on kaikkiaan 118.

Länsi-Suomen syyttäjä on nostanut ison nipun syytteitä 27-vuotiasta valkeakoskelaismiestä vastaan.

Mies joutuu vastaamaan kuukausia kestävissä oikeudenkäynneissä yli 200:aan erillistä rikosta koskevaan syytteeseen.

– Tarkkaa määrää emme ole laskeneet, mutta kyllä niitä ainakin se noin 200 varmaan on, Länsi-Suomen erikoissyyttäjä Leena Koivuniemi kertoo.

Tekojen epäillään tapahtuneen vuosina 2016–2021. Eri rikosnimikkeitä on kaikkiaan kymmenen, vakavimpana törkeä raiskaus.

Muut nimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, laiton uhkaus, huumausainerikos ja salakatselu.

Asianomistajia on 118. Suurin osa heistä on 10–17-vuotiaita, mutta yksi asianomistaja on vain 7-vuotias.

Syytteen mukaan epäilty syyllistyi 7-vuotiaan osalta lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Yksittäisiä rikoksia on enemmän kuin asianomistajia, koska miehen epäillään syyllistyneen monen uhrin kohdalla useampaan eri rikokseen.

Rikosten epäillään tapahtuneen pääosin sosiaalisessa mediassa. Joukossa on myös muutama teko, joissa epäilty on tavannut asianomistajan henkilökohtaisesti.

Jutussa on myös joitakin täysi-ikäisiä asianomistajia.

Haaste­hakemuksia on kaikkiaan 119. Tämä selittyy sillä, että yhdessä teossa eli törkeässä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisessä ei ole asianomistajaa.

Tutkintavaiheessa heinäkuussa 2022 Sisä-Suomen poliisi ilmoitti, että yksittäisiä rikoksia saattaa olla jopa 300. Alaikäisten asianomistajien määräksi arvioitiin tuolloin jopa 150.

– Osassa tapauksissa näyttö ei riittänyt, joten niistä tehtiin syyttämättäjättämis­päätös, Koivuniemi kertoo.

Epäillyn rikoskokonaisuuden alkaessa mies oli 20-vuotias. Hän on ollut vangittuna syksystä 2021 alkaen.

Epäilty on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa aiemmin muun muassa kolmesta rattijuopumuksesta. Joka kerralla mies ajoi kannabiksen vaikutuksen alaisena.

Nyt syytteeseen tulevat seksuaalirikokset epäilty on pääosin kiistänyt.

Jutun ennakoidaan kestävän kuukausia. Valmisteluistunto pidetään 7. helmikuuta Pirkanmaan käräjäoikeudessa, ja pääkäsittely alkaa 16. helmikuuta. Kokonaisuuden käsittelyyn on varattu kaikkiaan 37 istuntopäivää, ja oikeudenkäynnin ennakoidaan päättyvän vasta toukokuussa.