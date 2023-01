Tekijöitä oli kaksi, joista toinen uhrin ikätoveri. 15 vuotta täyttänyt tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä törkeästä pahoinpitelystä ehdolliseen vankeuteen ja yli 3 000 euron korvauksiin.

14-vuotias poika joutui törkeän pahoinpitelyn uhriksi Roukon koulun pihalla Valkeakoskella marraskuussa 2021. Pahoinpitelijöitä oli kaksi, mutta vain toinen heistä joutui vastaamaan teostaan oikeudessa.

Pirkanmaan käräjäoikeus piti tekoa raakana ja julmana. Tekijät muun muassa potkivat maassa maannutta uhria päähän.

– Lisäksi tekoa on väkivallan voimakkuus, yksipuolisuus ja suunnitelmallisuus huomioon ottaen pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, oikeus linjasi ratkaisussaan.

Rikos tapahtui perjantai-iltana koulun työajan jälkeen. 15-vuotias oli uhkaamalla vaatinut erästä muuta poikaa kutsumaan uhrin koululle.

Aiemmin samana vuonna 15 vuotta täyttänyt vastaaja tuomittiin kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Toinen pahoinpitelijä oli tekoaikaan 14-vuotias, joten hän ei ollut teostaan rikosoikeudellisessa vastuussa.

Oikeus ei kerro ratkaisussaan nuoremman tekijän nimeä.

Teon motiivi oli kuitenkin selvä:

– Esitetyn selvityksen mukaan (asianomistajan) paikalle pyytämisen motiivi on ollut (asianomistajan) väitetyt aikaisemmat erimielisyydet (15-vuotiaan) pikkuveljen kanssa.

Pahoinpitely alkoi heti uhrin tultua koulun pihaan.

– Pahoinpitely on toteutettu kahden henkilön toimesta. Teko on pitänyt sisällään maassa istuvan ja makaavan asianomistajan potkimista ja lyömistä pään ja ylävartalon alueelle. Pahoinpitely on kaikkiaan kestänyt noin 2,5 minuutin ajan ja se on jatkunut senkin jälkeen kun asianomistaja on välillä päässyt nousemaan maasta ylös.

Uhri ei kohdistanut lainkaan väkivaltaa vastaajaan tai 14-vuotiaaseen toiseen tekijään.

– Asianomistaja on pahoinpitelyn loppupuolella päässyt irtaantumaan tilanteesta ja ollut poistumassa paikalta. Hän on kuitenkin palannut paikalle noutamaan maahan tippunutta omaisuuttaan (kuulokkeitaan), missä yhteydessä pahoinpitely on jälleen jatkunut samanlaisena uudestaan.

Syytettä tukivat valvontakamera­tallenteet.

Ruhjevammoja ympäri kasvoja ja selkää saanut uhri joutui olemaan teon jälkeen poissa koulusta.

Oikeudessa teosta tuomitun, nyt 16-vuotiaan vastaajan on maksettava uhrille tilapäisestä fyysisestä haitasta 1 100 euroa ja kärsimyksestä 2 000 euroa.

Vastaaja pahoinpiteli samalla kertaa myös poikaa, joka oli kutsunut 14-vuotiaan uhrin paikalle. Vastaaja tönäisi pojan seinää vasten, repi tätä vaatteista ja kuristi.

Lisäksi vastaaja uhkasi poikaa hakkaamisella. Hänet tuomittiin pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta.

Toiselle uhrilleen vastaajan on korvattava tilapäisestä haitasta 250 euroa ja kärsimyksestä 400 euroa.

Kun mukaan lasketaan asianomistajien oikeudenkäynti- ja muut kulut, vastaajan lasku kasvoi reiluun 8 100 euroon.

Vastaajaa ei ole tuomittu aiemmin rikoksista. Tuomio on lainvoimainen.