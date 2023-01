Pirkanmaalaisen yrityksen alukset voisivat kuljettaa myös ruokaa, esimerkiksi kauppaostoksia ja ravintola-annoksia.

Maaliskuussa osa pienen suomalaisen kylän asukkaista saa sanomalehtensä erikoisella tavalla. Lentola Logistics -yritys alkaa kuljettaa sanomalehtiä pienillä ilma-aluksilla Saarikylillä Kangasalla.

Kahdella propellilla lentävä alus kantaa mukanaan kolmea lehteä, jotka se vie eri osoitteisiin yhdellä reissulla.

Lennokkeja on kehitetty vuosia. Yrityksen toimitusjohtaja Markus Hohenthal kertoo, että lentoa seurataan etäyhteydellä ja videokuvan välityksellä.

Lehdet pudotetaan ihmisten pihamaille noin kolmen metrin korkeudesta. Jos alus joutuu laskeutumaan alemmas, riskit kasvavat. Tällöin alus voi osua esimerkiksi puihin tai pensaisiin.

Kyseessä on yrityksen kolme kuukautta kestävä kokeilu, jossa tarkoituksena on jakaa päivittäin ilmestyviä sanomalehtiä, Aamulehteä ja Helsingin Sanomia. Projekti on saanut rahoitusta muun muassa Media-alan tutkimussäätiöltä, joka on tukenut sitä 60 000 eurolla.

– Tällaista ei ole tehty missään päin maailmaa, ei ainakaan ole tullut vastaan. Haasteellisuudessaan projekti on siinä mielessä raju, Hohenthal sanoo.

Hohenthal kertoo itsekin käyttäneensä projektiin pitkän pennin. Hän on ollut lennokkiteknologiasta kiinnostunut noin viisitoista vuotta, ja kuljetusaluksesta hän jätti patenttihakemuksen vuonna 2014.

Valkoinen alus on yrityksen kehittämistä malleista uusin. Uudessa aluksessa rahti kiinnitetään aluksen ”vatsaan”. Aiemmissa aluksissa rahtitila oli rungon sisällä. Alukset lentävät noin sadan metrin korkeudella.

Markus Hohenthal on Lentola Logisticsin toimitusjohtaja.

Myös ruokakuljetuksia

Jakokokeiluun etsitään yhteensä 30:tä kotitaloutta. Hohenthal kertoo, että mukaan on lähtenyt jo useampia talouksia. Kokeilusta kertoi ensimmäisenä Kangasalan Sanomat.

Hohenthalin mukaan syrjäseuduilla asuvat ihmiset voisivat olla valmiita maksamaan hieman enemmän siitä, että lehti saapuisi heidän kotipihalleen eikä jakelulaatikkoon, joka voi olla puolenkin kilometrin päässä. Yritys teetti asiasta kyselyn noin 300 ihmiselle.

Jatkokehitysvisio on, että alukset voitaisiin lastata esimerkiksi ruokakaupassa ja yksi työntekijä voisi valvoa useaa ilmassa olevaa alusta. Alukset voisivat kuljettaa myös ravintola-annoksia. Siinä tapauksessa tilaus tipautettaisiin noin 40 senttimetrin korkeudesta, jolloin paketti pysyisi ehjänä.

Yritys on laskenut, että ruuan kuljetusmaksu syrjäseuduille voisi olla 10–25 euroa, jotta toiminta olisi kannattavaa. Hohenthalin mukaan esimerkiksi saaristoalueet voisivat olla sopivaa toiminta-aluetta. Siksi pilottihankkeen paikaksi valikoituikin Saarikylät.

– Jos etäisyys on kolme kertaa pidempi kuin Wolt tai Foodora voivat kuljettaa, myös hyödyn asiakkaalle voisi ajatella olevan kolminkertainen, Hohenthal sanoo.

Yrityksen kuljetusdronet toimivat tällä hetkellä kuormasta riippuen noin 12–25 kilometrin säteellä lähtöpisteestä.

Ilta-Sanomat kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat ja Aamulehti.