Japaninpystykorvalta hampaitakin irti raadelleen amerikanbulldoggin omistajalle kallis lasku.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut amerikanbulldoggi-koiran omistajan lähes 9 000 euron korvauksiin lemmikkinsä aiheuttamista kuluista. Noin puolet summasta meni bulldoggin uhriksi joutuneen naapuriperheen pikkukoiran hoitokuluihin, toinen puoli naapuriperheen oikeudenkäyntikuluihin.

Naapurisopua koetellut koirien yhteenotto tapahtui Kangasalla joulukuussa 2020.

Kyse ei ollut bulldoggin omistajan osalta tahallisesta teosta vaan huolimattomuudesta. Suurikokoinen amerikanbulldoggi oli saanut ulko-oven auki ja mennyt naapurin pihalle, jossa mies oli ulkoiluttamassa perheen pienikokoista japaninpystykorvaa.

Miehen mukaan bulldoggi kävi suoraan pikkukoiran kimppuun. Huudot eivät auttaneet, vaan bulldoggi lähti kantamaan pienempäänsä.

– Kun (mies) ei ollut muuta keinoa keksinyt, hän oli ottanut käteensä leveäpiikkisen talikon ja lyönyt sillä teräpää edellä (bulldoggia), oikeus kirjasi miehen kertomaksi.

Talikonisku ei auttanut. Bulldoggi raahasi uhrinsa oman pihamaansa puolelle ja jatkoi tämän repimistä. Tilanne laukesi vasta, kun bulldoggin emäntä tuli pihalle ja käski koiraansa lopettamaan.

Pystykorvan omistajien mukaan kyse oli raatelusta. Pystykorvalle aiheutui hengenvaarallisia vammoja, joiden hoito oli kallista.

– (Koiralle) on hyökkäyksen seurauksena aiheutunut muun muassa laajoja ihovaurioita sekä silmäkulman ja alaleuan murtuma, joista jälkimmäisen seurauksena (koiran) alaetuhampaat ja alakulmahampaat ovat pudonneet. (Koiran) silmä on vaurioitunut hyökkäyksessä. Vammojen hoitaminen on vaatinut teho-osastohoitoa, useita leikkauksia, lukuisia eläinlääkärin suorittamia hoitotoimenpiteitä sekä lääkekuureja, kertoivat pystykorvan omistajat oikeudelle esittämässään kanteessa.

Naapurinsa kimppuun hyökännyt amerikanbulldoggi on nimensä perusteella naaras. Painoa naarailla on keskimäärin noin 27–36 kiloa ja säkäkorkeutta noin 51–58,5 senttiä.

Japaninpystykorva on nimensä perusteella uros. Korkeutta uroksilla on keskimäärin noin 30–38 senttiä, painoa 6–10 kiloa.

Hoito, lääkkeet ja matkakulut tiesivät yhteensä lähes 5 950 euron menoja. Koska naapurit eivät suostuneet maksamaan laskuja, asia meni oikeuteen.

Oikeus katsoi bulldoggin omistajan toimineen huolimattomasti ja olevan siksi korvausvastuussa.

– Vaikka (koiran) hoitoon liittyvät kustannukset ovat ylittäneet huomattavastikin koiran taloudellisen arvon, ne eivät ole olleet määrältään ennakoimattomat eivätkä tarpeellisiin hoitotoimenpiteisiin nähden kohtuuttoman suuret. On yleisesti tiedossa, että eläinlääkärin hoito, etenkin nukutusta vaativat toimenpiteet, ovat hyvin kalliita.

Oikeus sovitteli korvaussumman 4 500 euroon, koska osa vammoista saattoi johtua pikkukoiran isännän talikolla tekemästä iskusta.

– (Isännän) voimakeinojen käyttö tilanteessa on kuitenkin selvästi ylittänyt sen, mitä voidaan pitää vahingonkorvausvastuuta ajatellen hyväksyttävänä, oikeus perusteli.

Lisäksi bulldoggin omistajan on maksettava naapureiden oikeudenkäyntikuluja runsaat 4 300 euroa.