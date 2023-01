Lielahden Prisman edustalla tehdystä taposta epäilty 18-vuotias vangittiin sairaalassa

Vangitsemisoikeudenkäynti järjestettiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, jossa epäilty on tehohoidossa.

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut Tampereen Lielahdessa tapahtuneesta henkirikoksesta epäillyn 18-vuotiaan miehen. Käräjäoikeus vangitsi miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta.

Vangitsemisoikeudenkäynti järjestettiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, jossa epäilty on tehohoidossa. Vaikka mies on tehohoidossa, poliisi on päässyt häntä kuulemaan.

– Olemme kerran saaneet kuulusteltua epäiltyä riittävällä tavalla, Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Sakari Tuominen sanoi aiemmin.

Epäiltyä ei ole tuomittu rikoksesta aiemmin missään suomalaisessa käräjäoikeudessa.

Epäilty tappo tapahtui Tampereella Lielahden Prisman parkkipaikalla tiistaina 17. tammikuuta noin kello 17. Henkirikosta edelsi tappelu, jossa taposta epäilty 18-vuotias tamperelaismies ja myöhemmin vammoihinsa kuollut parikymppinen tamperelaismies käyttivät teräaseita. Uhri ja epäilty tunsivat toisensa ennestään.

Tapauksessa pitää nostaa syyte 4. huhtikuuta mennessä.