Hyökkäys on tullut Veera Revolle kalliiksi, mutta vielä enemmän huolta aiheuttaa se, että toinen koira ei ilmeisesti hyökännyt ensimmäistä kertaa.

4-vuotias sekarotuinen Lyyti on rescuekoira, joka on löytänyt tiensä Tampereelle Liettuasta.

Tampereella tapahtui ikävä välikohtaus perjantaina 13. päivänä, kun Veera Repo oli Lyyti-koiransa kanssa lenkillä alkuillasta.

– Ei ollut ehditty kovin kauas kotoa, kun joku nainen lähistöllä alkoi huutaa jotakin ilmeisesti meille.

Lähes samalla sekunnilla läheisen pensasaidan takaa hyökkäsi isokokoinen koira ja kävi Lyytiin kiinni.

– Koiran omistajat juoksivat paikalle ja yrittivät irrottaa koiraansa Lyytistä.

Repo kertoo, että arvioi tilanteen kestäneen muutaman minuutin.

– Siinä hetkessä se tuntui kuitenkin ikuisuudelta.

Lyyti-koira koki kovia.

Omistajat yrittivät Revon mukaan saada koiransa irrotettua melko kovakouraisesti, lopulta onnistuen.

– Lyyti vuoti verta runsaasti.

Tapahtumapaikan läheisyydessä oli piha, jonne eräs nainen oli parkkeerannut autonsa ja nähnyt brutaalin episodin.

– Tämä nainen tuli sitten tarjoamaan kyytiä meille päivystykseen.

– Ilman naisen apua Lyyti ei olisi selvinnyt. Niin paljon sitä verta tuli, että kävellen ei olisi ehditty.

Veera Repo ja sekarotuinen rescuekoira Lyyti ovat erottamaton ja herkästi syttyvä parivaljakko.

Eläinsairaalan päivystyksessä tuli tyly tuomio.

Lyytillä oli kaksi puremahaavaa, toinen vasemmassa etujalassa ja toinen vasemmassa takajalassa.

– Etujalassa oli laajat lihasvauriot, ja takajalassa oli valtimo auki, mikä selittää veren ison määrän.

4-vuotias Lyyti jäi yöksi tehohoitoon.

Seuraavana päivänä etujalka leikattiin, jotta lihakset saatiin kursittua kasaan.

– Lyyti pääsi lauantai-iltana kotiin. Koska se on arka vieraita ihmisiä kohtaan, niin kotona on varmasti sen helpompi olla ja sitä kautta toipuminenkin on varmasti nopeampaa.

– Maanantaina kävimme lääkärissä ottamassa haavoista nesteitä pois, kontrollikäynnillä eläinlääkärillä. Siteet ja dreenit otettiin pois ja haavojen tilanne tarkistettiin.

Tällä hetkellä haava on tikattu.

Sekarotuinen Lyyti on rescuekoira ja peräisin Liettuasta. Tampereelle Lyyti löysi tiensä Pet Rescue Finlandin kautta.

Lyyti-koira pääsi tragedian jälkeen kotiin toipumaan seuraavana päivänä.

– Sen tiedän, että Lyyti ehti olla pitkään tarhalla ja oli sinne tullessaan tiineenä, Repo kertoo.

– Oli ollut ilmeisesti arkuutta, eikä ollut mennyt sitten kenellekään paikalliselle ja oli sen vuoksi sitten laitettu rescue-sivuille ulkomaille.

Tähän mennessä toisen koiran hyökkäys Lyytin kimppuun on maksanut 3 000 euroa.

– Ne ovat siis pelkästään hoitokuluja. Sitten on joutunut heittämään pois muun muassa veriset valjaat, hihnat sekä omat ulkovaatteet.

Hoitokuluja tulee varmasti vielä lisää, sillä Lyytillä on edessään fysioterapia, jotta jalkojen lihakset vahvistuvat ja palautuvat.

Rahan menoa ei voi estää, mutta vielä enemmän huolta Veera Revolle aiheuttaa se, että toinen koira ei hyökännyt ilmeisesti ensimmäistä kertaa.

– Tein julkisen Facebook-päivityksen, jonka jälkeen olen saanut lukuisia yhteydenottoja. Monet ovat kertoneet samanlaisia tapauksia olleen aiemminkin, että kyseinen koira on käynyt toisten koirien ja ihmisten kimppuun vuosien ajan.

Lyyti-koiraan kohdistuneesta hyökkäyksestä Repo kertoo tehneensä rikosilmoituksen.

– Suuresta osasta aiemmistakin hyökkäyksistä on tehty käsitykseni mukaan rikosilmoitus.

– Käsittääkseni poliisi tietää tapauksen ja on mahdollisesti jotain tehnytkin, mutta edelleen koira on samoilla omistajilla jatkaen vastaavia hyökkäyksiä.

Lyyti-koira on Veeran kulta.

Repo toistelee, että pitää kyseisestä pitbull-rodusta eikä syytä kyseistä koiraa.

– Nehän ovat maailman sydämellisimpiä koiria oikealla käsittelyllä ja kohtelulla.

– Sillä on merkitystä, millainen ihminen on siellä hihnan toisessa päässä.

Poliisin toimintaa tai pikemminkin toimimattomuutta asian suhteen hän sen sijaan hämmästelee.

– Miten voi olla niin, että toistuvalle asialle ei tehdä mitään.