Robottibussi taapertaa Tampereella enimmillään 14 km/h – tältä kyydissä näyttää

Perinteistä joukkoliikennettä täydentävä pilotti käynnistyi Hervannassa torstaina. Kyytiin mahtuu turvakuskin lisäksi kuusi matkustajaa.

Somessa sitä jo viritellään. Katuraivoa.

Sitä voi syntyä, jos edessä köröttelee poikkeuksellisen hidas nelipyöräinen, eikä ohittamaan pääse. Tampereen Hervannassa moisia ajokkeja on ollut liikkeellä tammikuun alusta alkaen.

– Ojaan pitäis heittää ku näkee, raportoi tällaisen kulkuneuvon kuljettaja kuulemastaan kommentista Facebookiin ja jatkoi:

– Voitte vaa pitää ne mölyt mahassa ja koettaa aikuistua.

Tällainen kuusi matkustajaa syövä robottibussi kulkee Lintuhytin asuma-alueelta reilun kilometrin matkan Hervantajärven ratikkapysäkille noin seitsemässä minuutissa.

Sillä tätä on tulevaisuus: robottiautoja.

Ja tarkennetaan. Someen kirjoittanut kuljettaja on virallisesti turvakuljettaja. Kyseessä kun on autonomisesti liikkuva peli.

Suomen laajin automaattibussien koeliikenne käynnistyi Hervannassa torstaina parin viikon harjoittelun jälkeen Business Tampereen koordinoimana.

Robottibussit kuljettavat matkustajia kahdella reitillä kesäkuun loppuun saakka. Ja ihan maksutta!

Autonomista liikennöintiä on kehitelty ja testattu jo vuosia. Hanke on ymmärrettävästi vaativa niin teknisesti kuin liikenneturvallisuudenkin näkökulmasta, joten siihen seuraavaan, taloudellisesti olennaiseen vaiheeseen on yhä matkaa.

Harvinaisempi kyltti liikenteessä.

Ideana on tietenkin se, ettei turvakuskia enää tarvittaisi. Tällä hetkellä tarvitaan, koska lainsäädäntö niin vaatii: robotteja ei voi päästää kaduille ilman lähivalvontaa.

Mutta lakejakin voidaan muuttaa. Jonain päivänä robottibusseja valvotaan etänä.

Tuohon päivään ei välttämättä mene kauaa.

– Parin vuoden kuluttua voidaan jo olettaa, että tällainen on kaupallisessa käytössä. Ei kovin laajasti, mutta paikallisesti palvellaan jo, kehitystyössä mukana oleva VTT:n tutkija Matti Kutila sanoo.

Kutilan mukaan missään maailmassa ei ole päästy täysin kaupalliseen toimintaan. Erilaisia esikaupallisia pilotteja on noin 20–30:ssä eurooppalaisessa kaupungissa sekä lisäksi Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa.

Robottibussissa ei ole ohjauspyörää eikä polkimia. Mittaristo sentään löytyy. Kuvaushetkellä vauhtia oli säädetty maksimi: 14 kilometriä tunnissa.

Esimerkiksi San Franciscossa liikkuu jo robottitakseja, mutta niiden toiminnassa on yhä paljon erilaisia rajoituksia. Kuskittomaan kyytiin voi päästä myös esimerkiksi Tallinnan lentokentällä.

– Me olemme Suomessa nyt jo tosi lähellä kaupallista vaihetta, Kutila vakuuttaa.

Eli keltaiset rekisterikilvet muuttuvat pian valkoisiksi.

Jokainen voi ainakin yrittää kuvitella, millaista on liikenne, jossa kuskeina on vain robotteja. Ja ihmisten tehtäväksi jää kyydissä oleminen.

Tuohon päivään on kuitenkin matkaa reilummin. Tässä vaiheessa riittää esimerkiksi Tampereella lähinnä se, että robottibussi tuo ja vie matkustajia Hervannan keskustaan. Josta sitten voi hypätä ratikkaan.

Virolaisfirman robottibussi kiertää Ahvenisjärveä.

Kyse on niin sanotusta syöttöliikenteestä alueilta, jonne muut joukkoliikenneyhteydet ovat vaatimattomia tai täysin olemattomia.

Valtavia massoja robottibusseilla ei kuljeteta, joten joukkoliikenne on tässä mielessä vielä melko kyseenalainen termi: kyytiin mahtuu vain kuusi matkustajaa.

Pilotin tässä vaiheessa toisella, noin 1,2 kilometrin mittaisella edestakaisella reitillä Hervantajärven ja Lintuhytin välillä matkustajia kuljettaa ranskalainen robottiauto. Vuoroväli on 20 minuuttia.

Toinen reitti on rengasmatka Hervantakeskuksesta Ahvenisjärven ympäri. Kierrosta ajetaan kahden virolaisen robottiauton voimin 25 minuutin vuorovälillä.

Lintuhytin robottibussi tuo matkustajat ratikan päätepysäkille, mistä pääseekin sujuvasti Tampereen keskustaan.

Nyt kokeiltavien robottibussien huippunopeus on 25 km/h. Pilottivaiheessa Lintuhyttiin taaperrellaan maksimissaan kuitenkin vain 14 kilometrin tuntivauhtia.

– Vaaditaan malttia ja ymmärrystä, kun välillä joudutaan ajamaan hitaamman ajoneuvon perässä, liikennettä operoivan Remoted Oy:n toimitusjohtaja Tatu Nieminen sanoo.

Seuraava askel on etäoperointikeskuksen perustaminen. Kun turvakuskit jäävät kyydistä, yksi henkilö voi valvoa etänä useamman robottibussin liikkeitä.

Yhden valvojan vastuulle ei voi kuitenkaan laittaa kovin montaa ajokkia. Robottiautoa ei voi päästää esimerkiksi suojatien yli ilman valvojan kuittausta.

Eläkkeellä oleva tamperelainen insinööri Pekka Raukola innostui robottibusseista ja lähti ajokkeja valmistavan ranskalaisfirman koulutettavaksi. Nyt hän on turvakuljettaja.

– Kymmenen on liikaa. Voi kysyä, kuinka monta ilmaan heitettyä palloa ihminen voi havaita niitä erikseen laskematta, liikkumispalveluiden suunnittelua tekevän Sitowise Oy:n johtava konsultti Pekka Eloranta havainnollistaa.

– Määrä on kolmesta viiteen.

Nyssen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita ei vielä lähde ennakoimaan, nähdäänkö robottibusseja joskus muuallakin Tampereella.

– Seuraamme tilannetta tarkasti. Lähdemme liikkeelle pienissä paloissa. Liikenteen kustannukset ovat meille tärkeitä, Periviita sanoo.

Koeajo todisti, että vaikka robottibussit ovat niin sanotusti älykkäitä, eivät ne sensoreineen pysty vielä samaan kuin ihminen.

– Jos tien reunassa on yli 27 senttiä korkea lumivalli liian lähellä ajorataa, bussi hidastaa vauhtiaan, Lintuhytin-reitillä turvakuskina toiminut Pekka Raukola selittää.

Lumivalli on siis jotain, mitä robotin ohjelmisto ei ymmärrä. Vielä.

Lintuhytissä eli 1,2 kilometriä koeajoa takana. Pysäkillä myös pitkää reittiä keskustaan taivaltava perinteinen bussi.

– Auto voi joskus toimia epäloogisesti.

Ongelmia tulee myös, jos vastaan tulee suurempi kuorma-auto.

– Joka päivä tulee asioita, joita ei ole oppikirjoissa.

Katuraivoa Raukola ei parin viikon harjoittelun aikana ole onnekseen kokenut.

– Kukaan ei ole edes tööttäillyt. Ei ongelmia.