IS:n tiedot: Poliisi piiritti saman miehen taloa Juupajoella jo lokakuussa 2021 – ex-naisystävä kertoo nyt järkyttävistä tapahtumista

Vuoden 2021 Juupajoella tapahtunut piiritystilanne tapahtui samassa kiinteistössä. Asia ei ole vielä edennyt oikeuskäsittelyyn.

IS:n tietojen mukaan Juupajoella lokakuussa 2021 tapahtunut piiritystilanne sijoittui samalle kiinteistölle kuin viime sunnuntain piiritys. Myös kohdehenkilö oli sama mies. Poliisi ei ole vahvistanut asiaa.

IS tavoitti Annan, joka seurusteli tuohon aikaan kyseisen miehen kanssa. Annan nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojelemiseksi.

Annalla ja nykyisin 45-vuotiaalla miehellä oli lyhyt seurustelusuhde vuonna 2021. Naisen mukaan suhde eteni nopeasti satunnaisesta kohtaamisesta seurusteluksi, mutta suhteen epämiellyttävät puolet alkoivat valjeta varsin pian.

Lopulta suhde päättyi Annan mukaan karmealla tavalla lokakuussa 2021, kun hän joutui vakavan väkivallan uhriksi miehen kodissa Juupajoella.

Annan mukaan tapahtumat saivat alkunsa siitä, kun mies alkoi epäillä, että hänellä on toinen mies. Tilanne johti Annan mukaan siihen, että mies puukotti häntä.

Sitä seuraavista tapahtumista Anna ei muista juuri mitään. Hänelle on myöhemmin selvinnyt, että hän on päässyt raahautumaan asunnosta ulos, minkä jälkeen sivullinen on löytänyt hänet pihalta ja soittanut hätäkeskukseen.

Annan kertoma vastaa sitä, mitä poliisi on kertonut kyseisestä tapauksesta. Tapaus ei ole vielä edennyt käräjäoikeuden käsittelyyn.

Sunnuntaina miehen kodin lähellä olevalle pellolle laskeutui rajavartiolaitoksen helikopteri.

Poliisin mukaan piiritystilanne alkoi, kun poliisi sai hätäkeskuksen kautta hälytyksen epäillystä väkivaltarikoksesta hieman ennen kuutta illalla sunnuntaina 24. lokakuuta 2021. Ilmoituksen teki sivullinen.

Kun poliisi saapui paikalle, väkivaltatilanteessa loukkaantunut henkilö ei enää ollut kiinteistössä. Rikoksen tekotapaa poliisi ei ole vahvistanut.

Mieheen ei saatu keskusteluyhteyttä, joten poliisi joutui eristämään kiinteistön. Eristyksen aikana mies uhkasi räjäyttää hallussaan olleet räjähdysaineet, jos poliisi ei poistuisi paikalta.

Lopulta mieheen saatiin neuvotteluyhteys. Aamuviideltä, eli noin 11 tunnin operaation jälkeen, mies otettiin kiinni.

Mies oli vangittuna kyseisen asian vuoksi muutaman viikon. Sen jälkeen mies pääsi vapaalle jalalle, mutta hänet määrättiin matkustuskieltoon. Mies oli vangittuna 27.10–26.11. välisenä aikana todennäköisin syin epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä ampuma-aserikoksesta, huumausainerikoksesta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja räjähderikoksesta. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Juupajoella 24.10.2021.

Annan mukaan seurustelusuhde päättyi kyseiseen tapaukseen. Kun mies tuli hakemaan tavaroitaan Annan luota, hän vei mukanaan Annan koiran, jota tämä ei ole kertomansa mukaan vieläkään saanut takaisin.

Viime viikonlopun piiritystilanne muistuttaa yksityiskohdiltaan hyvin paljon vuoden 2021 tapausta. Tuore tapaus on herättänyt Annassa kysymyksen siitä, miksi edellisen tapauksen tutkinta on kestänyt niin kauan ja miksi mies oli edelleen vapaalla jalalla.

Anna kuvailee miestä hyvin arvaamattomaksi.

– Minulle tuli mieleen, onko hän taas muutaman viikon päästä vapaana.

Sama mies on IS:n tietojen mukaan aiheuttanut Juupajoella jo kaksi useita tunteja kestänyttä piiritystilannetta. Kuva on viime sunnuntailta.

Miehellä on myös aiempaa rikosrikostaustaa. Hänellä on runsaasti tuomioita sekä Pirkanmaan että Satakunnan käräjäoikeuksissa. Hänet on tuomittu muun muassa pahoinpitelyistä, vahingonteosta, huumerikoksista ja laittomasta uhkauksesta.

Vuonna 2017 Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi miehen kuuden ja puolen vuoden vankeustuomioon useista rikoksista.

Mies ryösti poliisiauton pistoolilla uhaten, kaahaili humalassa törkeää ylinopeutta karkuun ja vastusti kiinniottoaan väkivaltaisesti. Ennen takaa-ajoa hän oli muun muassa ampunut kaksi laukausta nujakoidessaan silloisen vaimonsa pojan kanssa. Rikokset tapahtuivat Ylöjärvellä ja Pirkkalassa.

Tuolloin mies syyllistyi käräjäoikeuden mukaan törkeään ryöstöön, kahteen virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, ampuma-aserikokseen, laittomaan uhkaukseen, vaaran aiheuttamiseen, pahoinpitelyyn, lievään pahoinpitelyyn ja huumausainerikokseen. Asiaa käsiteltiin myös hovioikeudessa, joka ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua merkittäviltä osin.

Mies on vapautunut vankilasta vuonna 2020.

Hänet on hiljattain tuomittu lähestymiskieltoon entistä vaimoaan kohtaan. Lähestymiskieltoasian käsittelyssä viime vuonna mies vakuutti, että hänen elämänsä on muuttunut radikaalisti eikä hän enää esimerkiksi käytä päihteitä. Hän kertoi myös uudesta parisuhteestaan ja siitä, että oli parin kuukauden ajan käynyt työkokeilussa. Oikeus piti kuitenkin lähestymiskieltoa tarpeellisena.

Sosiaalisessa mediassa mies on ilmoittanut menneensä viime vuoden lopulla uusiin naimisiin. IS:n tietojen mukaan tuore aviopari asui talossa, jota poliisi piiritti viime sunnuntaina.

Alueen asukkaan kertoman mukaan talossa asuva nainen haki sunnuntaina kuuden aikaan aamulla apua naapureilta. Yksi naapuri soitti hätäkeskukseen.

Poliisi on kertonut saaneensa ilmoituksen epäillystä henkeen tai terveyteen kohdistuvasta rikoksesta sunnuntaina aamulla kello 6.15. Kyseessä oli kotihälytystehtävä, mutta ilmoituksen teki ulkopuolinen henkilö.

Mahdollisesti aseistautunut rikoksesta epäilty oli linnoittautunut asuntoon, joten poliisi joutui piirittämään kiinteistön.

Piiritys päättyi lopulta vasta noin kello 16 iltapäivällä, jolloin mies otettiin kiinni. Häntä epäillään törkeästä pahoinpitelystä, ampuma-aserikoksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.