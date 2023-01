Pelkästään Tampereen rautatieaseman tuntumassa on kattava kirjo erikokoisia keikkapaikkoja pubeista Nokia-areenaan.

Tampereen uuden klubin, Tavara-aseman ensimmäisen illan kiinnitys on Saimaa-yhtye.

Tampereen vetovoima kasvaa kasvamistaan. Tuorein houkutin on perjantai-iltana ovensa avaava Tavara-asema, 1200 henkeä vetävä konsertti- ja tapahtumatalo.

– Lippuja illan Saimaan keikalle on myyty jo tuhat. Pääsemme heti ensimmäisenä julkisena iltana testaamaan, miten homma toimii, Tampereen Kulttuurikamari Oy:n ohjelmapäällikkö Janne Laurila sanoo.

Uuden klubin nimi on niin sanotusti aito. Tampereen rautatieaseman kupeeseen vuonna 1907 valmistunut jugend-tyylin rakennus toimi VR:n tavara-asemana – kunnes joutui ajan saatossa purku-uhan alle.

Tavara-asema on valmiina palvelemaan keikkakansaa.

Tavara-asema kuitenkin pelastui, kiitos kansalaisliikkeen. Rakennusta piti tosin siirtää 28 metriä alueen liikenneratkaisuiden vuoksi.

Vaativa operaatio heinäkuussa 2022 onnistui, ja remontti pääsi vauhtiin. Tavara-aseman toimintaa pyörittävä Tampereen Kulttuurikamari hallinnoi ennestään melkein naapurissa sijaitsevaa, Tampereen johtaviin keikkapaikkoihin jo 1980-luvulta kuulunutta Tullikamaria.

Tavara-aseman myötä Tampereen asema konsertti- ja tapahtumakaupunkina vahvistuu entisestään.

– Tampereella on jo pitkään ollut eniten konsertteja Suomessa asukasta kohden, Laurila tietää.

Tavara-asema on entisöity ulkoa, mutta uusittu sisältä lähes täysin.

Määrällisesti Helsingissä on toki tarjolla enemmän elävää musiikkia, mutta ulkopaikkakuntalaisten näkökulmasta Tampere on monessa suhteessa houkuttelevampi paikka: hyviä, erikokoisia esiintymispaikkoja on tiiviillä alueella runsaasti.

Aivan Tampereen rautatieaseman tuntumassa on jo ennestään muun muassa yhteensä 1500 ihmistä vetävät Tullikamarin Klubi ja Pakkahuone, Tampere-talon suuri sali (1800) sekä Nokia-areena (15 000).

– Helsingissä tuhat katsojaa vetävistä paikoista on pulaa. Esimerkiksi First Aid Kit (kansainvälisesti menestynyt ruotsalainen folk-kantri-yhtye) joutuu esiintymään Messukeskuksessa.

Viime vuosina Helsinki on menettänyt hyvistä isommista keikkapaikoistaan muun muassa Circuksen, Virgin Oilin ja Nosturin. Helsingissä ongelmaksi on tullut keskeisten alueiden arvonnousu, minkä myötä kulttuuritoiminnan pyörittämisestä on tullut liian kallista.

Tampereen Kulttuurikamari Oy:n ohjelmapäällikkö Janne Laurila vastaa Tavara-aseman keikkatarjonnasta.

– Helsingin lisäksi sama ilmiö näkyy esimerkiksi Berliinissä, New Yorkissa ja Lontoossa: keskustat rakennetaan niin täyteen, ettei kulttuuri enää mahdu sinne. Samalla keskustoista tulee kamalan tylsiä paikkoja, Laurila katsoo.

Nosturin tilalle kaavoitettiin arvokkaita kerrostaloja.

– Rakennusfirmat saavat pikavoittoja, mutta samalla valitettavasti keskustat jäävät ilman inhimillistä kulttuuritilaa.

Tampereen onni on kaupungin teollinen historia. Keskusta on täynnä entisiä tehtaita ja muuta vanhaa rakennuskantaa, jota on vuosien mittaan ymmärretty hyödyntää muuhunkin kuin asuin- ja liikerakentamiseen.

Tavara-asemalla voi tilaisuuksiin osallistua joko parvelta tai permannolta käsin.

– Helsinki tai esimerkiksi Turku eivät tee tässä asiassa mitään väärin. Näissä kaupungeissa ei vaan ole yhtä paljon potentiaalisia tiloja, joita voisi muokata kulttuurikäyttöön. Tampereella on onneksi ollut sekä tahtoa että resursseja.

Uusi Tavara-asema on toki muutakin kuin keikkapaikka. Kasvava kaupunki tarvitsee jatkuvasti uusia tiloja muun muassa yritystilaisuuksille.

Tampereen etu on myös keskustan tiiviys. Keskustan kauimmaisiin paikkoihin eli TTT-klubille ja Kulttuurikeskus Maanalaiseen on rautatieasemalta matkaa alle 1,5 kilometriä.

Ensimmäisiä maksavia asiakkaita odotellaan sisään perjantai-iltana.

Muita suurimpia keskustan keikkapaikkoja ovat muun muassa Olympia (500 katsojaa), Yo-talo (400) ja G Livelab (250).

Keskustan tarjontaa monipuolistavat myös monet elävää musiikkia tarjoavat ravintolat.

– Tampereen valtti on se, että täällä tapahtuu, Laurila tiivistää.