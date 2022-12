Hiljaiseloa viettävä Veltto Virtanen lataa täyslaidallisen nykypolitiikan menosta – ”Marin pelasti minut politiikasta”

Veltto Virtasen pitävät virkeänä päivittäiset kävelylenkit lähiluonnossa sekä lintujen ruokkimiset.

Kolme kautta aikanaan kansanedustajana eduskunnassa istunut Veltto Virtanen elää tätä nykyä hiljaiseloa Lempäälässä.

Syntymänimeltään Pertti, mutta kansan mielissä ja sydämissä Velttona tunnettu Virtanen on ollut viime vuodet tutkan alla.

Joulua 71-vuotias viettää omakotitalossaan, yhdessä talon muiden asukkaiden eli veljensä ja 15-vuotiaan Lispe-kissan kanssa.

– Ja on täällä hiiriä myös, Virtanen murjaisee jättäen totuuden asiasta kuulijan vastuulle.

Baskeristaan tunnettu Virtanen kuvailee itseään jouluihmiseksi.

– Silloin rauhoitutaan ja nautitaan ruuasta.

Joulupöydän kruunaa kinkun sijasta kalkkuna.

– Tunnustaudun kalkkunamieheksi. Näin se vain on.

– Kyllä kinkkukin maistuu, mutta kalkkuna on se juttu.

Kalkkunan lisäksi hän mainitsee suuriksi herkuikseen perunalaatikon sekä katkaravut.

Veltto Virtanen asuu omakotitalossa yhdessä veljensä ja Lispe-kissan kanssa.

Suosikkijoululaulut ovat hänen omaa tuotantoaan, joskaan muut eivät ole niitä päässeet vielä kuulemaan.

– Minulla on albumillinen joulubiisejä, mutta on ollut haasteita saattaa asiat loppuun, Virtanen ruotii.

Muiden ihmisten tuntemista joulukappaleistaan hän nimeää suosikeikseen Sylvian joululaulun sekä Varpunen jouluaamuna.

– Olen syntynyt Hämeenlinnassa aivan Jean Sibeliuksen syntymäkodin naapurissa, Virtanen ilmoittaa.

Jouluelokuvia hän kertoo katsovansa sekä netistä että perinteiseen tapaan televisiosta.

– James Stewartin tähdittämä It's a Wonderful Life (Ihmeellinen on elämä) on henkilökohtainen suosikkini.

Sen kummempia joulutraditioita ei Virtasella ole.

– Kirkossa en käy, mutta hautausmaalla vierailen kylläkin.

Veltto Virtanen toteaa olevansa äärimmäisyyksien mies.

– Olen aina ollut erakko, mutta samaan aikaan olen myös sosiaalinen ja ihmisystävällinen.

Luonto on aina ollut Virtaselle tärkeä asia, jonka äärellä rauhoittua.

Sinkkuna hän kertoo viihtyneensä jo kymmenen vuotta.

Vientiä kyllä hänen puheidensa mukaan riittäisi joka sormelle.

– Totta kai ne naiset ovat lähestyneet muun muassa sosiaalisessa mediassa.

– Mutta ei enää jaksa sellaisia.

Puheesta ei ole tulla loppua, kun hän itse vaihtaa aiheen politiikkaan, jonne hänellä ei ole ikävä.

– Haistatin paskan politiikalle.

Hän kertoo eläköityneensä politiikasta ikävin mielin, koska koki tulleensa nykyisen pääministeri Sanna Marinin (sd) ajojahdin kohteeksi. Marin oli tuolloin Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Marin oli epäillyt Virtasen sitoutumista Tampereen kaupunginvaltuustossa tämän poissaolojen vuoksi, ja pohtinut myös, oliko Virtanen antanut oikeaa tietoa poissaolojensa syistä.

– Minulla kuoli siihen aikaan äiti ja sairastin myös itse mykoplasman, Virtanen sanoo.

– Se tuntui silloin kovin epäoikeudenmukaiselta minua kohtaan ja ihan suoranaiselta kiusaamiselta.

Virtanen kertoi vuonna 2017 harkitsevansa jopa oikeustoimia Marinia vastaan.

– Toivoton taisto taivaan valtoja vastaan, hän kommentoi nyt lainaten Eino Leinon Elegia-runoa.

Marin kiisti aikoinaan Aamulehdelle toimineensa väärin. Hänen mukaansa hänellä oli valtuuston puheenjohtajana velvollisuus puuttua Virtasen poissaoloihin.

– Sanoisin ne samat kommentit uudestaan. Asia pitää selvittää, mutta asian eteenpäin vieminen on kaupunginhallituksen asia, ei minun, Marin kommentoi Aamulehdelle.

Sittemmin Virtanen kertoo antaneensa sydämessään anteeksi Marinille.

– Marin pelasti minut politiikasta olemalla niin kohtuuton minua kohtaan.

Nykypolitiikasta hänellä on kuitenkin painavaa sanottavaa. Hän muun muassa kertoo kantavansa huolta yhteiskunnan häilyvästä roolijaosta.

– Luonto hakataan ja kaikki voivat tavattoman pahasti.

– Olen psykologi ja erityisesti lasten tulevaisuus on tässä päällimmäisenä huolenaiheena.

Veltto Virtanen on ollut monessa mukana. 1990-luvulla hän toimi muun muassa jääkiekkojoukkue Ilveksen henkisenä valmentaja. Kuva vuodelta 1994 ja Virtasen vieressa Pasi Huura.

Syiksi hän mainitsee muun muassa koulutuksen jatkuvan heikkenemisen.

– Maa on romahtanut ja viisaus kaikonnut, Virtanen pauhaa.

Jotain hyvääkin elämään kuuluu.

Hänet pitävät virkeänä päivittäiset kävelylenkit lähiluonnossa sekä lintujen ruokkimiset.

Lisäksi mies nähdään keväällä uusimman Farmi Suomi -ohjelman tuotantokaudella.

– Sielläkin oli vähän sellaista ikärasismia, 71-vuotias Virtanen tyytyy sanomaan kokemuksestaan.