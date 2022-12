Kylään tullut mies ei jäänyt kahville keittiöön – raiskasi 5-vuotiaan tämän huoneesssa

Hovioikeus lievensi miehen saamaa vankeustuomiota kuudella kuukaudella.

Turun hovioikeus on lieventänyt viisivuotiaan tytön raiskauksesta tuomitun 33-vuotiaan miehen rangaistusta. Mies istuu vankeudessa neljän vuoden sijaan kolme ja puoli vuotta.

Rikos tapahtui kymmenen vuotta vuotta sitten Pirkanmaalla lapsen kotona, tytön omassa huoneessa. Miehen silloinen seurustelukumppani on lapsen äidin ystävä.

Kyläilyjen aikana mies vietti aikaa tytön huoneessa. Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi miehen olleen tytön kanssa sukupuoliyhteydessä kahdella eri kerralla.

Tyttö kertoi tapahtuneesta äidilleen vasta 13-vuotiaana. Mies kiisti teot, joilla ei ollut silminnäkijöitä. Oikeus piti tytön kertomusta kuitenkin luotettavana ja katsoi miehen syyllistyneen raiskaukseen.

Mies vaati hovioikeutta kumoamaan tuomion.

Hovioikeudessa perehdyttiin tytön perheen asunnon pohjapiirustukseen. Sen mukaan tytön huone oli eri puolella asuntoa kuin keittiö, jossa äiti ja hänen naisystävänsä istuivat kahvittelemassa.

Mies ei jäänyt kahville vaan meni tytön huoneeseen. Miehen mukaan hän pelasi siellä lasten konsolipelejä.

Lisätodisteena hovioikeudessa tuotiin esille naisystävän tekemä kuvakaappaus miehen puhelimesta. Kun naisystävä oli kirjoittanut puhelimen hakukenttään c-kirjaimen, puhelin ehdotti hakusanaa ”child sex”.

Käräjäoikeuden tapaan myös hovioikeus katsoi miehen syyllistyneen raiskaukseen ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Rangaistusseuraamuksen osalta hovioikeus oli hieman eri linjoilla käräjäoikeuden kanssa. Hovin mukaan teot eivät niiden erityisestä moitittavuudesta huolimatta olleet poikkeuksellisen törkeitä.

Hovi korosti myös tekojen lyhyttä kestoa. Tekijä ei ollut myöskään erityisessä luottamussuhteessa lapseen.

Tuomiota ankaroitti hovin mukaan kuitenkin se, että teot kohdistuivat pieneen lapseen ja tapahtuivat tämän omassa kodissa.

– Tekoihin on myös sisältynyt jossain määrin pakottamista ja teoista on aiheutunut hetkellisesti voimakasta fyysistä kipua. Lääkärinlausuntojen ja (tytön äidin) perusteella on selvää, että teoista on aiheutunut ja tulee aiheutumaan (tytölle) myös pitkäaikaisia psyykkisiä seurauksia, hovioikeus kirjasi ratkaisuunsa.