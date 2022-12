Pirkkalassa tapahtui maanantai-iltana vaarallisen aineen onnettomuus, jonka syy on toistaiseksi epäselvä.

Pirkkalassa sijaitsevassa logistiikkakeskuksessa tapahtui maanantai-iltana vaarallisen aineen onnettomuus. Typpihappoa sisältänyt tuhannen litran suuruinen IBC-kontti alkoi vuotaa syövyttävää ainetta toistaiseksi tuntemattomasta syystä.

Onnettomuudessa vaaralliselle aineelle altistui yksi henkilö. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Juha Seppälän mukaan roiskevahinkoa ei tapahtunut, mutta henkilö ehti hengittää ainetta. Hän sai ensihoitoa onnettomuuspaikalle saapuneessa ambulanssissa.

– Toistaiseksi ei ole tiedossa, miksi säiliö alkoi vuotamaan. Yleensä purussa tai lastauksessa nämä tilanteet tapahtuvat, jos kontti pääsee kolhiintumaan, Seppälä totesi.

Seppälän mukaan tilanne onnettomuuspaikalla oli kello kymmenen jälkeen stabiili. Pelastuslaitos oli yhä paikalla imeyttämässä lattialle vuotanutta ainetta imeytysaineeseen.

Seppälän mukaan typpihappoa ei ehtinyt vuotaa lattialle merkittäviä määriä.

Typpihappo on vahva happo ja väkevänä liuoksena voimakas hapetin. Aine on väritön tai kellertävä neste, jolla on tukahduttava haju.

Työterveyslaitoksen mukaan typpihappo ei ole syttyvä, mutta väkevä typpihappo voi voimakkaana hapettimena sytyttää helposti syttyviä materiaaleja.

Väkevän typpihapon roiskuminen silmään aiheuttaa vakavia silmävaurioita ja voi johtaa näönmenetykseen. Väkevä typpihappoliuos syövyttää myös voimakkaasti ihoa aiheuttaen polttavaa tunnetta ja rakkuloiden muodostumista. Iho voi arpeutua sen johdosta pysyvästi.