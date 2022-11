Huumeparoni Pablo Escobarin omaisuutta kaupattiin Lempäälässä – 17 esineestä muhkea summa

Huutokauppahuone Aleksin toimitusjohtaja Sami Taustila kertoo, että yhtä lukuun ottamatta kaikki esineet myytiin ulkomaille.

Lempääläinen Huutokauppahuone Aleksi sai myytyä huume­paroni Pablo Escobarille kuuluneet esineet. Toimitusjohtaja Sami Taustila kertoo, että 17 esineestä yhtä lukuun ottamatta kaikki päätyivät ulkomaille. Suomeen jäivät vain Escobarin käyttämät Ray-Ban-aurinkolasit. Niistä maksettiin 3 350 euroa.

Escobarin ja hänen lähipiirilleen kuuluneiden esineiden kokonaishinnan Taustila arvioi nousseen noin 100 000 euroon.

– Olen todella tyytyväinen.

Karikatyyrikirjasta, jossa on Pablo Escobarin nimikirjoitus ja omistuskirjoitus.

Esineistä kalleimmaksi osoittautui Escobarin käyttämä kauluspaita, josta maksettiin 30 800 euroa. Toiseksi kallein oli Pablo Escobar Gaviria en caricaturas (1983–1991) -karikatyyrikirja, josta uusi omistaja maksoi 26 000 euroa. Huutokauppaketju Sotheby’sin mukaan karikatyyrikirjoja on säilynyt vain kourallinen.

Taustila arvioi IS:lle aiemmin, että Escobarille kuulunut valokuva-albumi olisi ollut yksi kalleimmista esineistä, mutta lopulta albumista maksettiin vain 1 500 euroa. Taustila myöntää pettyneensä summaan. Hän arvioi, että hintaan vaikutti albumin kunto.

– Se oli vähän homeessa, hän sanoo.

Escobarin kartelliin kuuluneiden Ochoan veljesten laukusta ostaja maksoi noin 6 000 euroa.

– Ajattelin, että sen hinta olisi noussut korkeammaksi.



Ylpein hän on karikatyyrikirjan myynnistä hulppeaan hintaan. Vastaava kirja oli myynnissä myös Sotheby’silla, jossa kirjan hinta oli 10 000 euroa. Taustila, pienen lempääläisen huutokaupan toimitusjohtaja päihitti siis maailman suurimman toimijan.

– Kyllä se hyvältä tuntuu. Olen vieläkin ihmeissäni.

Toisin kuin Sotheby’sin kirjassa, Taustilan myymässä kirjassa on Escobarin omistuskirjoitus.

Taustila on toiminut antiikkialalla vuodesta 1998 lähtien. Huutokauppahuone hänellä on ollut vuodesta 2010. IS kertoi aiemmin, että Escobarille ja hänen lähipiirilleen kuuluneet esineet päätyivät Taustilalle Kolumbiassa vierailleen keräilijän kautta. Keräilijä esitteli esineitä IS:lle lokakuun lopulla. Hän ei halua nimeään julkisuuteen.

Taustila kuvailee Escobarin esineistön myymistä ”mielenkiintoiseksi projektiksi”. Ei ole tavallista, että Suomeen päätyy näin merkittäviä esineitä.

– Tosi poikkeuksellisia esineitä. Tiedossani ei ole, että Escobarin henkilökohtaisia esineitä olisi myyty Kolumbian ulkopuolella. Kolumbiassa on myyty aiemmin jotain.