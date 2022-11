Peura olikin hirvi – virheestä yli 2 000 euron lasku ikämiehelle

Yli 70-vuotias espoolaismies syyllistyi metsästysrikokseen Urjalassa helmikuussa.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 72-vuotiaan espoolaismiehen 30 päiväsakkoon metsästysrikoksesta. Mies syyllistyi tekoonsa helmikuun puolivälissä Urjalassa, Pirkanmaalla.

Mies ampui hirven, vaikka sen metsästysaika oli päättynyt tammikuun puolivälissä. Mies myönsi teon esitutkinnassa. Hän kertoi luulleensa eläintä peuraksi.

Mies ei haasteesta huolimatta saapunut oikeuteen vastaamaan teostaan.

– (Vastaaja) on menetellyt törkeän huolimattomasti, kun hän ei ole riittävällä tavalla varmistunut siitä, että hänen ampumansa eläin olisi ollut peura, oikeus ratkaisi asian.

Teko tiesi työurallaan toimitusjohtajana toimineelle miehelle isoa laskua. Kovien tulojensa vuoksi sakkosumma nousi 2 310 euroon.

Kun päälle lisätään 80 euron rikosuhrimaksu, erheen hinta nousi 2 390 euroon.

Peura on hirvieläin, mutta kooltaan varsinaista hirveä oleellisesti pienempi. Suomessa asuvan metsäpeuran ruumiinpituus on Suomen riistakeskuksen mukaan noin kaksi metriä. Hirvi voi sen sijaan olla jopa kolmemetrinen.

Säkäkorkeudessa ero on suurempi. Metsäpeura on noin 90–120 senttiä korkea. Hirven säkäkorkeus on puolestaan 170–210 senttiä.

Hirvi on tummanharmaa läpi vuoden. Metsäpeuran väri voi vaihdella lähes valkeasta hyvin tummaan.