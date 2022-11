Yksin liikkuvia ryöstetään Tampereen kaduilla – ”Joskus tulee suoraan tauluun”

Tampereella jo 20 tapausta, jossa yksin yössä kulkeva aikuinen on joko ryöstetty tai tullut uhatuksi. Poliisilla on yksi selkeä ohje kansalaisille.

Katuryöstelyiden määrä on lisääntynyt, kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Noin 15–20-vuotiaiden tekemät katuryöstöt ovat kasvamassa yhä suuremmaksi ilmiöksi Suomessa.

Pelkästään Tampereella poliisi on kirjannut elokuun alusta lähtien 20 samantyylistä tapausta, joissa ei ole kyse perinteisemmistä nuorten keskinäisistä ryöstöistä tai esimerkiksi sovituista huumeiden osto- ja myyntitapahtumista.

Rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisin ennalta estävän toiminnan yksiköstä kertoo, ettei yksittäisten tapausten välillä ole kyetty osoittamaan mitään suunnitelmallisuutta.

– Rikokset ovat puhtaasti sattumanvaraisia, Antila korostaa.

Kyse on ilmiöstä, joka on leviämässä. Helsingissä vastaavaa katuryöstelyä on esiintynyt pidempään ja laajemmin.

– Haluamme tuoda yhteiskunnalliseen viestintään sitä, miten voisimme yhdessä taklata tätä ilmiötä. Poliisi ei yksin pysty asiaa ratkaisemaan. Kaipaamme keskustelua koko yhteiskunnan läpi, Antila sanoo.

Yhden neuvon Antila kuitenkin antaa rikosten ehkäisemiseksi. Neuvo koskee erityisesti tätä pimeää pikkujouluaikaa.

– Jos sitä ystävää tai lähiomaista ei päästettäisi yksin kulkemaan tuonne kaduille. Varmaan aika moni ryöstörikos voisi jäädä näin tekemättä.

– Sillä ohjeella, että kaveria ei jätetä, voisi päästä aika pitkälle.

Yksittäistapausten tutkinta on jakautunut Sisä-Suomen poliisissa eri tutkijoille, joten Antilalla ei ole antaa tarkempia tietoja tekojen yksityiskohdista. Epäselvää on muun muassa se, ovatko jotkut nuoret epäiltyinä useammista teoista.

Päälinjat ovat kuitenkin tiedossa. Tekijät ovat pääosin nuoria miehiä ja uhrit aikuisia. Rikokset tehdään pääosin viikonloppuisin yöaikaan ja lähinnä Tampereen keskustassa. Tapauksia on silti myös keskeltä viikkoa ja muistakin kaupunginosista: Hervannasta, Lielahdesta, Linnainmaalta ja Tesomalta.

Uhriksi voi joutua siis kuka tahansa yksin yössä liikkuva. Riski kasvaa, jos uhri on humalassa tai jos uhrilla on jotain näkyvää, joka kiinnittää tekijöiden huomion.

Tämä ”jotain” on yleensä tekijän arvokkaaksi mieltämää omaisuutta – kuten vaatteet, reppu tai korvakuulokkeet. Yhdeltä uhrilta vietiin jopa kengät jalasta.

Ilmiössä saattaakin Antilan mukaan osin olla kyse mielikuvista, mahdollisesti syrjäytyneen nuoren halusta kohottaa omaa asemaansa hankkimalla brändituotteita ryöstämällä.

– Puhutaan kuitenkin aika vähäarvoisesta omaisuudesta ottaen huomioon sen henkeen ja terveyteen kohdistuvan vakavan uhan, mikä ryöstörikoksessa täyttyy.

– Ilmiöön kuuluu lähtökohtaisesti se, että joku asia uhrissa herättää mielenkiinnon epäillyissä tekijöissä. Tämä asia vaihtelee eri tapauksissa.

Ilmiön taustatekijät mietityttävät poliisikuntaa.

– Onko kyse siitä, että pitkän koronaeristyksen jälkeen on päästy ulos, niin jonkinlaisen syrjäytymisen tai turhautumisen takia tehdään ryöstörikoksia? Toki voi olla myös näköalattomuutta tai vähäosaisuutta, mutta tekijöiden motiivit ovat vielä vähän hämärän peitossa.

Osassa tapauksista uhri on pahoinpidelty.

– Tekijällä on ollut joko teräase tai nyrkit pystyssä. Usein tapauksiin liittyy suusanallista uhkailua, muttei välttämättä aina.

– Tämä on nykyajan ilmiö. Jostain syystä nuoret varustautuvat teräaseella. Kun se on hallussa, se on myös helpompi ottaa esiin.

Aina ei siis edes uhkailla. Muutamassa tapauksessa uhri on saanut kasvoilleen sumutetta.

– Joskus on tullut nyrkistä suoraan tauluun, mikä on aika valitettavaa.

Pysyviltä vammoiltakaan ei Antilan mukaan ole vältytty. Tarkempia yksityiskohtia uhreille koituneista seurauksista hän ei voi kuitenkaan tässä vaiheessa kertoa.

– Rikos on aina vakava, jos toisen henkeen tai terveyteen mennään jollain lailla kajoamaan.

– Se on yksi merkittävin syy, miksi tähän ilmiöön pitäisi mahdollisimman nopeasti puuttua ja saada järki päähän näille tekijöillekin. Ryöstörikokset ovat vakavia ja niissä yleensä uhria myös sattuu.

Aina ryöstettävää ei löydy tai teko jää jostain syystä kesken. Tällöin puhutaan ryöstön yrityksestä tai laittomasta uhkauksesta.

Pahalta näyttää ainakin silloin, jos vastaantulijan päässä on kommandopipo. Osa tekijöistä on peittänyt kasvojaan muuten.

– Koronan takia ei pidetä enää ihmeellisenä, jos ihmisellä on kasvojensa edessä maskia tai jotain huivia. Kommandopipo on toki aika raflaava näky.

Suurin osa tekijöistä on saatu kiinni nopeasti. Antila kiittää sivullisia, jotka ovat soittaneet havainnoistaan hätäkeskukseen.

– Rikokset ovat tapahtuneet julkisella paikalla, ja sivulliset ovat ilmoittaneet niistä hätäkeskukseen. Näin poliisi on päässyt puuttumaan tapauksiin nopeasti.

– Tämä alleviivaa yhteisön merkitystä. Poliisi ei voi yksin taklata tätä ongelmaa. Voima piilee yhteisössä.

Epäiltyjen kansalaisuus ei ole Antilan mukaan noussut erityisen huomion kohteeksi.