Oikeus pitää SM-tasolla menestynyttä ampujaa ja hänen poikaansa todennäköisin syin epäiltyinä maanantaisesta taposta Valkeakoskella.

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut 59-vuotiaan ja 20-vuotiaan miehen taposta ja tapon yrityksestä epäiltyinä. Molemmat vangittiin todennäköisin syin.

Noin 30-vuotias uhri ammuttiin kuoliaaksi rekkalevikkeellä lähellä Valkeakosken keskustaa maanantai-iltana. Myös toinen uhri sai luodeista, mutta selvisi hengissä.

59-vuotias mies on osaava aseen käyttäjä. Hän on yltänyt muun muassa haulikkoammunnan Suomen mestariksi. 20-vuotias epäilty on huippuampujan poika.

IS:n tietojen mukaan ampuja olisi ollut juuri 20-vuotias epäilty.

Lue lisää: Valkeakosken taposta epäillään SM-tason ampujaa ja hänen poikaansa – kuolonuhri pelätty velanperijä

Vangitsemisoikeudenkäynnit järjestettiin peräkkäin Tampereen oikeustalolla. Sekä isä että poika vangittiin epäiltyinä molemmista tapaukseen liittyvistä rikoksista: taposta ja tapon yrityksestä.

Molemmat istunnot julistettiin salaisiksi. Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Sakari Tuominen vaati salassapitoa, koska asian julkinen käsittely voisi vaarantaa tutkinnan.

Taposta ja tapon yrityksestä epäilty 20-vuotias mies vetosi hätävarjeluun.

Teoista epäilty poika vastusti oikeudenkäynnin salaamista. Käräjätuomari Sinikka Mäkelä katsoi kuitenkin, että koska rikoksiin liittyvien asioiden käsittely voisi vaarantaa tutkinnan, istunto pidettiin yleisön läsnäolematta.

Poikaa koskevaa vangitsemismääräystä julistaessaan Mäkelä paljasti epäillyn vedonneen siihen, että hänen osaltaan kyse oli hätävarjelusta.

– Koska asiassa kuultujen tahojen näkemykset ovat ristiriitaisia, ei ole arvioitavissa täyttyvätkö hätävarjelun edellytykset, pojan teon tahallisuuden astetta arvioinut Mäkelä perusteli vangitsemista.

Teoista epäilty isä yhtyi puolestaan Tuomisen vaatimukseen vangitsemisoikeudenkäynnin salassapidosta.

Mäkelä perusteli isän vangitsemista ristiriitaisten näkemysten lisäksi sillä, että rikoksen tutkinta on vasta alkuvaiheessa eikä teknisen tutkinnan tuloksia ole vielä käytettävissä.

Myös se, ettei epäillyistä rikoksista voi syyksi luettaessa tulla lievempää kuin kahden vuoden rangaistusta, puolsi isän vangitsemista. Vangitsemisen korvaaminen matkustuskiellolla ei tullut isän kohdalla kysymykseen tutkinnan tässä vaiheessa.

Toisin kuin poikansa, taposta ja tapon yrityksestä epäilty 59-vuotias mies saapui oikeussaliin kasvonsa peittäen.

Epäillyt passitettiin Tampereen poliisivankilaan eli Sorille. Vangitsemisen pitkittyessä epäillyt siirretään tarvittaessa Kylmäkosken vankilaan.

Lisäksi epäillyt määrättiin yhteydenpitokieltoon. Poika saa olla yhteydessä vain avustajaansa, isä avustajan lisäksi kahteen tyttäreensä.

– Laajempi yhteydenpito voi vaarantaa tutkintavankeuden tarkoituksen, Mäkelä perusteli.

Rikoksessa oli kyse kahden autoseurueen välienselvittelystä, joka eteni väkivaltaiseksi. Toisessa seurueessa olivat epäillyt, toisessa autossa henkilöitä oli viisi.

Uhri on IS:n tietojen mukaan pahamaineinen velanperijä, jonka taustalla on muun muassa 4,5 vuoden vankeustuomio.