Palkittu Netflix-sarja Narcos on nostanut Escobarin tunnettuutta entisestään. Myynnissä on muun muassa Escobarin perheen kotivideo, jonka materiaalia käytettiin tv-sarjassa.

Meklari Sami Taustila esittelee Pablo Escobarin perheen valokuva-albumia, joka on myynnissä tulevassa huutokaupassa. Myytävänä on lisäksi muun muassa Escobarin itsensä kokoama ja signeeraama kirjaharvinaisuus sekä huumeparonin käytössä olleet RayBanit.

Medelliniin, Kolumbian toiseksi suurimpaan kaupunkiin on Suomesta pikkuisen vajaa 10 000 kilometriä. Maailmanhistorian rikkaimmaksi rikolliseksi tituleeratun huumeparoni Pablo Escobarin kuolemasta on puolestaan pian 30 vuotta.

Ei siis kaikista todennäköisintä, että Lempäälässä, Tampereen kupeessa, myydään marraskuussa 2022 Escobarin henkilökohtaista omaisuutta aurinkolaseista piippariin ja valokuva-albumista kotivideoon.

Eihän tuo ole edes kovin uskottavaa.

Myynnissä on muun muassa tämä piippari eli hakulaite, jonka väitetään kuuluneen Pablo Escobarille. Kyseessä on Motorolan Beepertel.

Mutta totta se on. Näin vakuuttaa ainakin meklari Sami Taustila, lempääläläisen Huutokauppahuone Aleksin yrittäjä.

– Meklarina menen takuuseen tavaroiden aitoudesta. Tarvittaessa saatavilla oli lisätodisteitakin.

Uskottavuutta lisää se, että huutokauppamaailman johtaviin toimijoihin kuuluva Barnebys on ottanut tavarat listoilleen.

Vankeudessa ollessaan Pablo Escobar kokosi hänestä Kolumbiassa ja muualla maailmassa tehdyt pilapiirrokset kirjaksi ollessaan vankeudessa itse rakennuttamassaan La Catedral -vankilassa vuosina 1991–92. Kirjasta otettiin 150 kopiota. Yksi kopioista on huutokaupattavana Lempäälässä. Kirja on varustettu Pablon itsensä ja hänen veljensä Roberton nimikirjoituksilla.

Escobarille ja hänen lähipiirilleen kuuluva esineistö on päätynyt Suomeen usein Kolumbiassa vierailleen keräilijän kautta. Tampereen seudulla asuva keski-ikäinen mies esitteli tavaroita IS:lle, mutta julkisuutta hän ei kaipaa.

Se, että Barnebys levittää tietoa Taustilan vasaran alle päätyneistä tavaroista, kertoo ennen muuta maailmanlaajuisesta mielenkiinnosta Escobaria (1949–1993) kohtaan. Kysyntä on sitä luokkaa, että Taustila arvioi tavaroiden yhteishinnan nousevan 50 000:een – tai jopa 100 000 euroon.

380-sivuisesta Pablo Escobar in cartoons 1983–1991 -teoksesta löytyy muun muassa piirros huumeparonille vankilassa tapahtuneesta muodonmuutoksesta.

Paljon kertoo se, että maailman suurin huutokauppakamari Sothebys myy parhaillaan Escobarin kokoamaa ja signeeraamaa karikatyyrikirjaa 10 000 dollarin lähtöhintaan. Sothebysin mukaan vastaavia kirjoja on säilynyt vain ”kourallinen” (handful).

– Yksi näistä kirjoista on myynnissä meillä. Erona on se, että meidän kirjassamme on lisäksi omistuskirjoitus, mikä tekee siitä arvokkaamman.

Kyseinen Pablo Escobar Gaviria en caricaturas (1983–1991) -kirja ei Taustilan mukaan ole edes arvokkain hänen vasaransa alle päätyneistä kohteista. Myynnissä kun on valokuva-albumi, jossa on 78 harvinaista valokuvaa Escobarin pojan Mi primera comunión -juhlasta eli ensimmäisiltä ehtoollisilta.

Meklari Sami Taustila esittelee aidoksi väitettyä valokuva-albumia. Albumin kuvat ovat Escobarin vuonna 1977 syntyneen pojan Juan Pablon ensikommuuniosta eli ensimmäiseltä ehtoolliselta, joka on suuri juhla katolilaisissa perheissä. Katolilaisen tavan mukaan ensikommuunio järjestetään lapsen ollessa 9–10-vuotias.

– Uskon, että valokuva-albumi on vielä arvokkaampi. Se löytyi Escobarin maatilan Hacienda Nápolesin seinän sisältä.

Vuosikymmeniä kateissa ollut albumi ei ole priimakunnossa, ja osa valokuvista on poistettu sen sivuilta. Escobarin lähipiiriin Kolumbiassa tutustuneen keräilijän mukaan albumilla voi olla muutakin kuin keräilyarvoa.

– Kuvissa on poliitikkoja, jotka aikanaan kiistivät olevansa tekemisissä Escobarin kanssa. Näiden kuvien ansiosta joku voisi ehkä kiristää poliitikkoja, keräilijä naurahtaa.

Lasikehyksissä Franchesco-merkkinen kauluspaita, jollaisia Pablo Escobar käytti. Escobar käytti mahdollisesti kyseistä paitaa kuuluisassa valokuvassa, jonka hänen vaimonsa otti Valkoisen talon edustalla Washingtonissa vuonna 1981.

Huutokauppahuone Aleksissa myynnissä oleva Pablo Escobar -kokoelma sisältää kaikkiaan 17 esinettä. Esimerkiksi Escobarin Ray-Ban-aurinkolaseista on tarjottu jo 2 000 euroa.

Myytävänä on jopa juuri se kauluspaita, jota säälimättömänä murhamiehenä tunnettu kokaiinikuningas piti yllään poseeratessaan Valkoisen talon edustalla Washingtonissa ilmeisesti vuonna 1981.

Kyseessä oli eräänlainen asiakaskäynti, sillä Escobarin johtama Medellinin kartelli salakuljetti huippuvuosinaan Yhdysvaltoihin arvion mukaan peräti 15 tonnia kokaiinia päivässä.

Kuuluisa kuva Pablo Escobarista ja hänen pojastaan Juan Pablosta Valkoisen talon edustalla. Kuva on kopio alkuperäisestä. Nimikirjoitus on Escobarin veljen, Roberton.

Tästä Yhdysvaltain presidentit eivät ymmärrettävästi pitäneet. Keskustiedustelupalvelu CIA:n metsästämän rikollisen käynti Ronald Reaganin toimiston edessä oli temppuna poikkeuksellisen röyhkeä. Ja samalla vähintäänkin legendaarinen.

Yksi erikoisuus huutokaupassa on Escobarin perheen kotivideo. Kahden tunnin mittaisella Beta-nauhalla on kuvattu elämää maatilalla. Osa videon materiaalista päätyi Escobarista ja Medellinin kartellista kertovaan Narcos-tv-sarjaan.

Videosta otettiin aikanaan kopioita suvulle ja maatilan henkilökunnalle, mutta kopioiden tarkka määrä ei ole tiedossa.

Kuvan Rayban-aurinkolasit, Sony-miniradio ja videokasetti olivat oletetusti Pablo Escobarin omaisuutta. Betamax-formaatin videonauha on keräilijän mukaan kuvattu vuonna 1981 Pablo Escobarin kotitilalla Hacienda Napolesissa. Kotivideoksi kuvatusta kahden tunnin mittaisesta nauhasta otettiin tiettävästi useampia kopioita. Videon materiaalia käytettiin Escobarin elämästä kertovassa, osin fiktiivisessä Narcos-rikosdraamasarjassa.

– Suuri osa niistä hävitettiin, koska ne olisivat todistaneet yhteydestä kartelliin. Jäljelle jäi ehkä kaksi tai kolme kopiota, Taustila arvioi saamiensa selvitysten pohjalta.

Tavarat Suomeen tuonut keräilijä kertoo käyneensä Kolumbiassa useita kertoja viime vuosien aikana. Ensin hän tapasi sattumalta kartellin palkkamurhaajana tunnettuun, nyttemmin kuolleeseen Jhon Jairo Velásqueziin (1962–2020).

”Kippari-Kallen” kautta tutuksi tuli ensin huumeparonin isoveli Roberto Escobar ja lopulta myös Escobarille pitkään töitä tehnyt pariskunta, Nena ja Godoy. Heiltä on peräisin suurin osa arvokkaimmista esineistä. Nurkkaan ajettu Escobar piilotteli keräilijän mukaan loppuaikoinaan viranomaisia pariskunnan luona.

– Aihe alkoi pikkuhiljaa kiinnostaa enemmän ja enemmän, keräilijä kertoo uppoutumisestaan.

Pirkanmaalla asuva keräilijä myy muun muassa Pablo Escobarin serkun Gustavo Gavirian lakkeja (ylähyllyllä). Väkivallan uhrina 1990 kuollutta Gaviriaa pidettiin Escobarin ”oikeana kätenä”. Alahyllyllä on Escobarin johtamaan Medellinin kartelliin kuuluvien Ochoan veljesten nahkalaukku. Nahkaan on kaiverrettuna suvun hevostallin logo.

Meklari Taustilan mukaan Escobariin liittyvää esineistöä ei ole myyty aiemmin Kolumbian ulkopuolella näin paljoa. Taustila ei pitkään pohtinut, kun maineikkaan rikollisen esineitä tarjottiin myytäväksi.

– Onhan tämä vähän kaksipiippuinen juttu, mutta nämä ovat kuitenkin keräilyesineitä, joista ollaan kiinnostuneita ympäri maailmaa. Ja myyminen on työtäni.

Huutokauppa järjestetään 25. marraskuuta.