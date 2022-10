Oikeuden mukaan 27-vuotias mies syyllistyi 14-vuotiaan tytön pahoinpitelyyn.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 27-vuotiaan miehen kahdesta pahoinpitelystä, huumausaineen käyttörikoksesta ja kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkomisesta.

Psykoaktiivinen aine oli gammabutyrolaktoni eli GBL, joka tunnetaan paremmin päihteenä nimeltä lakka. Suurina annoksina lakka voi verenkiertoon päästessään aiheuttaa kooman tai pahimmassa tapauksessa jopa kuoleman.

Rikokset tapahtuivat yleisissä wc-tiloissa keskiviikon, tammikuun 19. päivän vastaisena yönä Tampereella.

27-vuotias mies antoi 14-vuotiaalle tytölle ja samanikäiselle pojalle neljä käyttöannosta lakkaa yön aikana. Mies oli painanut lakkaa sisältäneen ruiskun tytön suuhun. Tyttö kertoi oikeudessa miehen opastaneen lakan käytössä.

Poika ruiskutti lakka-annokset suuhunsa itse.

Tyttö ei kertomansa mukaan tiennyt tapahtuma-aikaan, mistä aineesta oli kyse. Tyttö sammui yön aikana useita kertoja pieneen ja ahtaaseen vessaan.

Lopulta tyttö poistui wc-tiloista ja sammui kaupan pihalle. Aamun tunteina pakkanen oli kivunnut Tampereella yli kymmeneen asteeseen.

Sivullinen henkilö löysi tytön ja hälytti paikalle apua. Tytön ruumiin lämpötila oli hypoterminen, joten hänet toimitettiin sairaalaan lasten tehovalvontaosastolle.

Myös 14-vuotiaan pojan toimintakyky aleni lakan nauttimisen seurauksena. Tytön tapaan hänkin sammui yön aikana. Aamulla poika soitti itselleen ambulanssin.

Kumpikaan 14-vuotiaista ei ollut käyttänyt lakkaa aiemmin.

– Asianomistajille lakan käyttämisestä aiheutunut seuraus on ollut vakava ja potentiaalisesti vieläkin vakavampi, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Tytön kohdalla hengenlähtökin oli lähellä.

– Edelleen lääkärinlausunnon mukaan tilanne on ollut hengenvaarallinen. Hengenvaara on ohittunut satunnaisista syistä, kun ulkopuolinen henkilö on löytänyt (tytön) ja soittanut apua.

Oikeus katsoi miehen vahingoittaneen 14-vuotiaiden terveyttä ja saattaneen heidät tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan. Oikeus korosti ratkaisussaan lakan vaarallisuutta ja siihen liittyvää yliannostusriskiä.

Näytön perusteella käytetty annoskoko oli 1,5–2 millilitraa. THL:n vaarallisuuslausunnossa on kuvattu lakan päihdyttäväksi 0,9 millilitraa.

– Ottaen huomioon asianomistajien iän ja sen, että kyse on ensikertalaisista, käytetty annoskoko on ollut huomattavan suuri.

Oikeuden mukaan 14-vuotiaat eivät voineet ymmärtää lakan käyttämisestä aiheutuvia vaaroja. Täten kyse ei ollut loukatun suostumukseen perustuvasta tilanteesta vaan pahoinpitelystä.

Mies selvisi teostaan sakoilla. Rangaistukseksi oikeus määräsi 90 päiväsakkoa, mikä tiesi 540 euron laskua. Vapaudenmenetysaika huomioiden sakkosumma jäi 444 euroon.

Uhreilleen miehen on maksettava kipukorvauksia. Tyttö on saamassa 900 euroa, poika 600 euroa. Miehen on lisäksi korvattava tytön noin 2 900 euron ja pojan noin 1 800 euron oikeudenkäyntikulut.