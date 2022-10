Tunnin juna saa odottaa – ei vielä valmiutta päättää Helsinki–Tampere-ratalinjasta

Muun muassa Kanta-Hämeen edustajat ovat kritisoineet ehdotettua suurnopeusrataa, joka oikaisisi maakunnan kaupunkien ohi.

Suomi-rata oy:n tavoitteena on ollut selvittää noin tunnin junayhteyttä pääkaupungin ja Tampereen välille.

Uusia ratalinjauksia Helsingistä Tampereelle selvittänyt hankeyhtiö Suomi-rata oy arvioi, ettei yhtiöllä ole tänä syksynä valmiutta päättää uudesta ratalinjavaihtoehdosta. Yhtiön hallitus päätti asiasta torstaina pidetyn osakaskokouksen jälkeen.

Suomi-rata julkisti syyskuun lopussa selvityksen, jonka mukaan uusi suurnopeusrata Helsingistä lentokentän kautta Tampereelle olisi yhteiskunnallisilta ja taloudellisilta vaikutuksiltaan selvitetyistä vaihtoehdoista paras. Yhtiön tavoitteena on ollut selvittää noin tunnin junayhteyttä pääkaupungin ja Tampereen välille. Toisena vaihtoehtona on puolestaan ollut lisäraiteiden ja oikaisujen rakentaminen nykyiselle Helsinki–Tampere-junaradalle.

Suomi-rata-hankeyhtiön toimitusjohtaja Timo Kohtamäki arvioi tiedotteessa, että linjausvaihtoehdot ovat herättäneet paljon keskustelua.

– Keskustelujen pohjalta linjausvaihtoehdon valintaan ei omistajilla vielä ole valmiuksia. Keskitymme nyt jatkamaan vuoropuhelua osakkaiden kesken ja käynnissä olevaan lentoradan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, Kohtamäki arvioi tiedotteessa.

Varsinkin Kanta-Hämeen kuntien edustajat ovat julkisesti kritisoineet Suomi-ratayhtiön selvityksen lopputulosta.

Suurnopeusrata ohittaisi Kanta-Hämeen kaupungit Hämeenlinnan ja Riihimäen. Kanta-Hämeen maakuntaliitto Hämeen liitto on pitänyt selvitystä puolueellisena, ja liitto on vaatinut lisäselvityksiä. Maakuntahallitus on vaatinut suurnopeusradan suunnittelun keskeyttämistä.

Torstaina lähettämässään tiedotteessaan Suomi-rata-yhtiö ilmoittaa jatkavansa tarvittavien lisäselvitysten tekemistä.

Suomi-rata-hankeyhtiön osakkaina ovat valtio, lentokenttäyhtiö Finavia sekä 20 pääradan vaikutuspiirissä olevaa kuntaa ja kaupunkia.