Tampereella kauneushoitoloita petkuttanut sarjakaunistuja vangittiin

Tampereen ”sarjakaunistujana” tunnettu nainen on vangittu todennäköisin syin epäiltynä useista petoksista, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi.

Nainen on vieraillut kauneushoidoissa, mutta poistunut joka kerta paikalta maksamatta palvelusta.

Sarjakaunistuja toimi joka kerta samalla tavalla. Hän varasi ajan tekaistulla nimellä ja saapui paikalle myöhässä päästäkseen suoraan hoitohuoneeseen.

Lopuksi huijari on välttänyt kauneushoidon maksamisen vetoamalla muun muassa maksukorteissa oleviin ongelmiin ja tunnuslukujen unohduksiin.

Sarjakaunistuja-nimitys viittaa Helsingissä aiemmin liikkuneeseen sarjasyömäriin, joka söi ja joi lukuisissa ravintoloissa laskua maksamatta.

Maksutta jääneitä kauneudenhoitoalan yrittäjiä on tällä hetkellä poliisin tiedossa yhteensä 11. Kolme rikossarjan tapauksista on edennyt syyttäjälle jo keväällä. Kunkin yrittäjän saamatta jäänyt maksu on ollut kymmenistä satoihin euroihin. Rikosilmoitukset on tehty kaikki tänä vuonna.

Poliisin mukaan tutkinta on loppusuoralla ja etenee syyttäjälle vuoden loppuun mennessä.

Yksi uhreista, ripsiteknikko Maria Nordling, kertoi Aamulehdelle aiemmin, että huiputtaja oli varannut ajan Nordlingille väärällä nimellä ja puhelinnumerolla. Hoidon lopuksi maksutiskillä alkoivat ”ongelmat”.

– Ensimmäistä maksukorttia kokeiltiin kahdesti ja molemmilla kerroilla maksu hylättiin. Sitten hän kaivoi toisen kortin ja kertoi, ettei ole sitä käyttänyt pitkään aikaan ja naputteli jonkin tunnusluvun. Kaksi kertaa tuli jälleen hylätty. Sitten hän ehdotti lähimaksua, ensin 50 euroa ja sitten loput. Silloin maksupääte ilmoitti, ettei kortinhaltijalla ole oikeutta tähän toimintoon, Nordling summaa tapahtumia Aamulehdelle.

Lopuksi Nordling kertoi Anna-nimellä esiintyneen huijarin todenneen, ettei hän muista tunnuslukua eikä saisi rahaa läheisestä pankkiautomaatista. Saamansa laskun ”Anna” lupasi maksaa heti kotiin päästyään, mutta rahoja Nordling ei koskaan saanut.