Poliisi tutkii, liikkuuko Tampereella kenties useampia sarjakaunistujia.

Maria Nordling on yksi sarjahuijarin uhriksi joutuneista.

Tamperelaisia kaudenhoitoalan yrityksiä piinaa erikoinen huijari.

Sarjakaunistujaksi kutsuttu nainen vierailee kauneushoidossa, mutta poistuu joka kerta paikalta maksamatta palvelusta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Aamulehti.

Sarjakaunistuja-nimitys viittaa Helsingissä aiemmin liikkuneeseen sarjasyömäriin, joka söi ja joi lukuisissa ravintoloissa laskua maksamatta.

Sarjakaunistuja toimii joka kerta samalla tavalla. Hän varaa ajan tekaistulla nimellä ja saapuu paikalle myöhässä päästäkseen suoraan hoitohuoneeseen.

Lopuksi huijari on välttänyt kauneushoidon maksamisen vetoamalla muun muassa maksukorteissa oleviin ongelmiin ja tunnuslukujen unohduksiin.

Yksi sarjapetkuttajan uhriksi joutuneista on Tampereen keskustassa työskentelevä ripsiteknikko Maria Nordling.

Huiputtaja oli varannut ajan Nordlingille väärällä nimellä ja puhelinnumerolla. Hoidon lopuksi maksutiskillä alkoivat ”ongelmat”.

– Ensimmäistä maksukorttia kokeiltiin kahdesti ja molemmilla kerroilla maksu hylättiin. Sitten hän kaivoi toisen kortin ja kertoi, ettei ole sitä käyttänyt pitkään aikaan ja naputteli jonkin tunnusluvun. Kaksi kertaa tuli jälleen hylätty. Sitten hän ehdotti lähimaksua, ensin 50 euroa ja sitten loput. Silloin maksupääte ilmoitti, ettei kortinhaltijalla ole oikeutta tähän toimintoon, Nordling summaa tapahtumia Aamulehdelle.

Lopuksi Nordling kertoi Anna-nimellä esiintyneen huijarin todenneen, ettei hän muista tunnuslukua eikä saisi rahaa läheisestä pankkiautomaatista. Saamansa laskun ”Anna” lupasi maksaa heti kotiin päästyään, mutta rahoja Nordling ei koskaan saanut.

Poliisille sarjakaunistujasta on tehty tähän mennessä muutamia rikosilmoituksia, kertoo rikoskomisario Arto Partanen Ilta-Sanomille.

– Katsotaan, tuleeko niitä lisää. Ei välttämättä jokainen yrittäjä ole tehty rikosilmoitusta. Tämän tyyppisessä toiminnassa summat ovat pieniä.

Partanen sanoo sarjakaunistujan uhreista, että ne ovat kauneudenhoitoon liittyviä juttuja. Yrittäjät vaikuttavat Tampereen alueella.

Maksamatta jääneet summat ovat Partasen mukaan muutamissa kympeissä, maksimissaan puhutaan satasissa.

Sarjakaunistuja on Partasen mukaan toiminut ainakin tämän vuoden.

– Mediassa on mainittu, että ilmoituksia on 30. Todennäköisesti on yrittäjiä, jotka eivät ole vain viitsineet tehdä ilmoitusta. Yksittäisinä nämä ovat lieviä petoksia, näpistykseen verrattavia asioita.

Partanen ei kerro tarkempia yksityiskohtia mahdollisen tekijän tuntomerkeistä.

– Selvitellään edelleen, kuka tai keitä nämä ovat.

Poissa laskuista ei ole tässä vaiheessa se, että sarjakaunistujia olisi Tampereen alueella useampia. Poliisi tutkii asiaa.