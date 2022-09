Bussikuski alkoi sättiä lasten­rattaita työntänyttä Jonnea, 20 – ei uskonut, että vaunuissa on vauva

Linjan ajaneen bussiyhtiön toimitusjohtaja sanoo, että kuljettajan kanssa keskustellaan tapahtuneesta.

Tamperelainen Jonne, 20, joutui maanantaina ikävään tilanteeseen kotikaupungissaan. Hän nousi illalla bussin kyytiin kahden kuukauden ikäisen vauvansa kanssa.

Matka sujui ongelmitta siihen asti, kunnes hän oli nousemassa bussin kyydistä, ja kuljettaja huusi hänet luokseen. Nuorukainen lähti rattaiden kanssa kohti kuljettajaa, mutta tämä huusi, että rattaat pitää jättää paikalleen.

Jonne sanoi maanantai-iltana Ilta-Sanomille jopa pelästyneensä kuljettajan suhtautumista häneen.

– Menin ihan sekaisin, että mitä ihmettä nyt.

Nuorukainen jätti rattaat lapsineen aloilleen ja meni kuljettajan luokse. Tämä jatkoi huutamista matkustajalle, että hänen pitäisi heittää rattaissa olevat paketit pois ja että alue on tarkoitettu vain lasten kanssa kulkeville.

– Hän alkoi raivota mulle ja oli varma, että minulla ei ole lasta.

– Hän oli ihan varma, että ei ole ja alkoi julkisesti nolata minua koko bussin edessä.

Hämmästynyt nuorukainen sanoi kuljettajalle, että tämä voi tulla katsomaan vauvaa. Kuski ei suostunut, joten nuorukainen meni rattaiden luokse ja näytti itse vauvaansa kuljettajalle.

Tampereen seudun liikenteellä eli Nyssellä lastenrattaiden ja -vaunujen kanssa matkaavilta ei peritä maksua. Käytäntö on samanlainen monen muunkin kaupungin joukkoliikenteessä. Tampereella bussilla pääsevät matkustamaan ilmaiseksi alle seitsemänvuotiaat.

Tapaus on herättänyt runsaasti keskustelua Facebookin Tampereen Puskaradio -ryhmässä. Ryhmässä kuljettajan käytös on tyrmistyttänyt. Myös osa kommentoijista on kertonut joutuneensa vastaavanlaisen käytöksen kohteiksi.

Nyssen viestinnästä kerrotaan, että kyseisestä linjasta vastaa Länsilinjat Oy. Toimitusjohtaja Terhi Penttilä sanoo, että Länsilinjat on saanut palautetta ”epäonnistuneesta asiakaspalvelutilanteesta”. Hän luki asiasta myös sosiaalisesta mediasta ja keskusteli aiheesta kyseisen kuljettajan esihenkilön kanssa.

– Kuljettajan kanssa keskustellaan asiasta keskiviikkona. Meillä on käytännöt, miten tällaisiin asioihin ja tapahtumiin tartutaan.

– Tällaisissa tilanteissa kuullaan ensin kuljettajaa ja sitten mietitään, onko asiassa aihetta jatkotoimenpiteisiin. Tavoitteena on, että vastaava ei toistuisi.

Penttilä sanoo lähettäneensä myös viestin henkilölle, joka Facebookiin asiasta kirjoitti.

– Yhtiön puolesta esitän anteeksipyyntöni osallisille.

– Se on yhtiön puolesta, mitä voimme tässä vaiheessa tehdä. Tilanne on ohi eikä sitä voi enää muuksi muuttaa.

Facebookissa on myös pohdittu, kuinka yleistä on, että bussissa matkustetaan rattaiden kanssa ilman vauvaa. Penttilä ei muista tapauksista, joissa yritettäisiin matkustaa ilmaiseksi rattaiden tai vaunujen kanssa ilman lasta.

Hän kuitenkin sanoo, että esimerkiksi ikää yritetään toisinaan valehdella, jotta pääsisi halvemmalla tai ilmaiseksi.