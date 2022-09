Tekijät luulivat, että naisella oli kotonaan käteistä kattoremonttia varten. Remontti oli kuitenkin tehty ja maksettu. Saaliiksi jäi koruja, kännykkä ja asiakirjoja.

Kesti yli viisi vuotta ennen kuin kesäkuussa 2017 Sastamalassa tapahtunut rikos saatiin ratkaistua Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Prosessia viivästytti osaltaan asianomistajan, noin 90-vuotiaan naisen kuolema kesken tutkinnan.

Kyseessä oli rikoskokonaisuus, josta Länsi-Suomen aluesyyttäjä syytti kaikkiaan kolmea miestä.

Ryöstäjiä oli uhrin mukaan kaksi, mutta Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi vain yhden. Tekoaikaan 19-vuotias syytetty sai vuoden ehdotonta vankeutta törkeästä ryöstöstä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

Toisen samoista teoista syytetyn miehen osuudesta tekoihin oikeus ei saanut riittävää näyttöä, ja syytteet hylättiin.

Tuomituksi tuli myös kolmas mies, joka oli tekoaikaan 32-vuotias. Hän sai 4,5 kuukauden ehdottoman tuomion törkeästä varkaudesta.

Ryöstö tapahtui aamuneljän ja -viiden välillä omakotitaloalueella lähellä Sastamalan keskustaa. Ryöstäjällä oli tieto talossa yksin asuvasta iäkkäästä naisesta, joka oli tilannut taloon kattoremontin.

Tuomittu rikoskumppaneineen oli valmistautunut murtautumaan sisään. Mukaan otettua sorkkarautaa ei kuitenkaan tarvittu, kun tekijät löysivät vara-avaimen oven ulkopuolelta, tuolilla olleen istuinpehmusteen alta.

Sisäänpääsy ei siis aiheuttanut suurempaa ääntä. Vanhus kuitenkin heräsi kolinaan, kun kotirauhaa rikkoneet miehet ryhtyivät penkomaan asunnon kaappeja löytääkseen rahaa.

Miehet menivät naisen makuuhuoneeseen, heittivät sorkkaraudan sängylle ja ilmoittivat, että ”tämä on ryöstö”. Sen jälkeen miehet yrittivät saada vanhusta paljastamaan rahojen sijainnin.

Rahoja ei kuitenkaan ollut, sillä kattoremontti oli jo tehty ja maksettu.

Lopuksi toinen miehistä sitoi naisen kädet yhteen selän taakse ilmastointiteipillä.

Miehet ottivat asunnosta mukaan naisen koruja ja matkapuhelimen. Uhrin he jättivät sidottuna makuuhuoneeseen.

Naisen piina ei päättynyt tähän. Pian taloon saapui kolmaskin mies, joka jatkoi paikkojen penkomista. Mies vei mukanaan Myrna-astiastoa ja asiakirjasalkun, jossa oli muun muassa perunkirjoitukseen liittyviä papereita.

Ryöstetyn ja varastetun omaisuuden arvo jäi lopulta vähäiseksi.

Vaikka ryöstäjät eivät käyttäneet paljoa väkivaltaa, oli teko oikeuden mukaan kuitenkin törkeä.

– Nyt kysymyksessä olevassa teossa tekijöitä on ollut kaksi. Teko on tapahtunut yöaikaan. Tekijät ovat olleet naamioituneina ja tekoon astalolla varustautuneita. Uhri on ollut iäkäs henkilö ja hänet on jätetty teon jälkeen asuntoon kädet sidottuina ja ilman puhelinta, oikeus perusteli arviotaan.

IS:n tietojen mukaan 88-vuotias uhri oli tekijöiden poistumisen jälkeen päässyt kotoaan yhä sidottuna ja ilmastointiteippi suunsa edessä pakenemaan naapuriin. Siellä uhri oli päässyt soittamaan poliisille.

Omaisten IS:lle kertoman mukaan tapahtumasta jäi uhrille traumoja, ja hän toivoi tekijöiden päätymistä oikeuden eteen elämänsä loppuun saakka.