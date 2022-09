Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta.

Yläkouluikäiset lapset löysivät ruumiin kesken liikuntatunnin Tampereella maanantaina.

IS:n tietojen mukaan löytöpaikka sijaitsee Kaukajärven Hirvikallion alueella. Lapset olivat suunnistamassa alueella.

Poliisi vahvistaa löydön IS:lle. Tapaukseen ei liity rikosta. Asiaa jatkuu kuolemansyyn selvittämisenä.

Poliisi on vaihtanut koulun kanssa tietoja, ja lapsille on annettu kriisiapua tilanteen läpikäymiseksi. Kriisityön antaminen on koulun vastuulla.