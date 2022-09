Öljylähteen vieressä pelataan iltapäivällä Manse PP:n ja Vimpelin toinen finaaliottelu.

Tampereen Kaupin urheilupuistossa on puhjennut ”öljylähde”.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan isossa öljyvahingossa on vuotanut maastoon ja viemäriin 900 litraa polttoöljyä.

Tilanteen havaitsivat sunnuntaina aamukahdeksalta töihin tulleet kaupungin työntekijät.

Vuoto paikallistui Kaupin pesäpallostadionin viereen huoltorakennus B:hen.

– Öljysäiliöstä on ollut puhe, kerrottiin Sisä-Suomen poliisin päivystyksestä kello 10.

Pelastuslaitos ei halunnut ottaa tarkemmin kantaa öljylähteeseen, koska se ei halua häiritä poliisin tutkintaa.

– Partio on parhaillaan paikalla, poliisista kerrottiin.

Pirkanmaan pelastuslaitos torjuu vahinkoa.

– Määrä on iso, sitä on maahan valuneena ja sitä on mennyt viemäriin ehkä satojen metrien matkalle. Onneksi ei ole satanut, pelastuslaitokselta todetaan.

Maaperästä öljy on saatu torjuttua. Käynnissä on öljyn imeminen pois viemäristä, minkä jälkeen viemäri huuhdellaan.

Käytössä ovat pitkät letkut ja imuautot. Torjunnan arvioidaan kestävän aamupäivän ajan.

Kaupin urheilupuiston pesäpallostadionilla pelataan sunnuntaina kello 15 Manse PP:n ja Vimpelin Vedon välinen toinen finaaliottelu.

Puolustava Suomen mestari Manse PP hävisi lauantaina Vimpelissä.