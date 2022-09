Tarjolla upo­uusi ammatti: Tampereella voi opiskella robotti­bussin kuljettajaksi – tästä on kyse

Ensimmäiset robottibussit aloittavat Tampereen joukkoliikenteessä tämän vuoden aikana.

Etsitkö uutta työtä? Nyt Tampereella on mahdollisuus tehdä historiaa ja kouluttautua sellaiseen ammattiin, jota ei ole vielä kenelläkään muulla!

Kyse on robottiauton kuskin työstä. Virallisempi työnimike on autonomisten ajoneuvojen turvakuljettaja.

– Kyse on täysin uudesta ammatista ja toimialasta. Autonomisia ajoneuvoja säätelevä lainsäädäntökin on vasta valmisteluvaiheessa, TAKKin logistiikka-alan koulutuspäällikkö Tomi Hakkarainen kertoo.

– Tampere on päänavaaja ja edelläkävijä Suomessa robottiautojen hyödyntämisessä joukkoliikenteessä. Muissa suurissa kaupungeissa pilottia seurataan suurella kiinnostuksella.

Syyskuussa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKissa käynnistyvä koulutus kestää kuusi kuukautta. Autonomisten ajoneuvojen turvakuljettajakoulutus on nyt haussa.

Robottibussit alkavat kuljettaa matkustajia Tampereen Hervannassa vielä tänä vuonna. Kilometrin pituinen reitti yhdistää ratikan Hervannan päätepysäkin ja Lintuhytin asuinalueen.

Kyse on joukkoliikenteestä. Robottibussit ovat siis osa Tampereen tuttua Nysse-brändiä.

Robottiautot kulkevat itsenäisesti eikä niissä ole perinteisiä auton hallintalaitteita vaan kuljettajan tehtävä on turvallisuuden varmistaminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että autossa on hätänappi, josta kuljettaja pystyy tarvittaessa pysäyttämään auton manuaalisesti. Lisäksi käytössä on peliohjaimen tyyppinen laite, jolla kuljettaja pystyy ottamaan auton hallintaansa.

– Liikennöinnin alkuvaiheessa kuljettaja on auton matkassa, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus, että kuljettaja hoitaa valvonnan etänä, Hakkarainen toteaa.

Turvakuljettajaosaamisen lisäksi opiskelijat saavat pätevyyden ajaa perinteistä pienoislinja-autoa, jolla voidaan poikkeustilanteissa korvata robottiauto. Näin varmistetaan, että linjan liikennöinti onnistuu kaikissa tilanteissa.

Turvakuljettajan RekryKoulutuksen toteuttavat yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimisto, ELY-keskus, Roboride Oy ja TAKK. Koulutus on työvoimakoulutusta, joka on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille. Siihen hakeudutaan TE-palveluiden kautta.

Hakuaikaa on 11. syyskuuta saakka.