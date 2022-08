Vanhus ei jaksanut enää pitää huolta kissoistaan – lauma kasvoi nopeasti yli satapäiseksi

Löytöeläinyhdistyksen perustajan mukaan Ylöjärveltä löytyneen populaation kantaemot ovat korkeintaan noin kuusivuotiaita: ”Takana ei ole mitään pahuutta”.

Löytökissoja suojelevan Kissankulma-yhdistyksen seinät alkoivat paukkua muutama päivä sitten Ylöjärvellä. Yhden päivän loukutuksen ”saalis” oli 82 puoliksi villiintynyttä kotikissaa.

Kissat ovat samaa sukua ja peräisin maalla sijaitsevasta syrjäisestä omakotitalosta. 82 on vain osa populaatiosta.

Parinkymmentä kissaa ”sukukokouksessa” kotitalon pihalla.

– Aiemmin läheltä oli haettu jo kaksi aikuista kissaa ja niiden pennut. Meiltä jäi pihapiiriin ja sen lähettyville ainakin 30 kissaa. Niitä on todennäköisesti vielä jonkun verran enemmän. Määrä voi nousta 130–140:een, Kissankulman perustaja Pia Viirola arvioi.

Enempää kissoja ei voitu kerralla ottaa talteen, sillä tilat eivät enää riitä, vaikka lähialueiden muut yhdistykset – Kissakoti Kattila Hämeenlinnasta, Kissojen Katastrofiyhdistys KKY sekä Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys Pesu ry – tulivat avuksi.

Puoliksi villiintyneet kotikissat ovat pääsääntöisesti hyväkuntoisia, mutta pelokkaita.

Laajaksi paisuneen kissasuvun taustalla on inhimillinen tragedia. Kissat olivat talossa asuneen vanhuksen, joka kuoli kesällä. Iäkäs kissaihminen ei enää viimeisinä vuosinaan kyennyt hillitsemään kissaperheensä lisääntymistä.

– Takana ei ole mitään pahuutta, Viirola korostaa.

– Maalla ongelma syntyy yleensä siitä, että leikkaamattomat nartut pääsevät ulos. Kyllä ne sieltä yleensä kollin löytävät, ja tiineenä ollaan alle aikayksikön.

Joukossa on myös tämän kesän pentuja.

Onni onnettomuudessa on se, että vanhuksen voimat ehtyivät vasta aivan viime vuosina. Populaatio on siis varsin nuori.

– Joukossa on pentuja, mutta suurin osa kissoista on 2–4-vuotiaita. Kantaemoja on kaksi tai kolme, eivätkä ne ole kuutta vuotta vanhempia. Melkein puolet kissoista on narttuja, jotka ovat olleet tiineinä ja synnyttäneet.

Viirolan tiedon mukaan kissoista vain muutama on nukkunut yönsä talossa.

Tämäkin komea yksilö – kollilta näyttää – etsii kotia.

Lähellä asuva henkilö on vanhuksen kuoleman jälkeen käynyt antamassa kissoille ruokaa, mutta kaikkien ruokkiminen on ymmärrettävästi ollut mahdotonta. Populaatio on levinnyt ruokaa hakiessaan muutaman kilometrin päähän talosta.

– Kissoista näkee, etteivät ne ole ihan peruskotikissoja. Laihoja ne ovat, yhdellä on silmavamma ja parilla jalkavammaa. Tämä on sinänsä hyvä populaatio.

– Naaras on sukukypsä jo alle puolivuotiaana. Kissatkaan eivät katso sukulaissuhteita lisääntyessään.

Omistajan kynnys kysyä apua kissojen kanssa on usein turhan korkea.

Hyvää asiassa on kuitenkin se, ettei sisäsiittoisuus ole ehtinyt muutamassa vuodessa aiheuttamaan populaatiolle ongelmia.

Viirola toivoo ihmisten hakevan apua ajoissa, jos tuntuu siltä, että kissaongelma kasvaa liian suureksi.

– Kynnys kysyä apua on monelle suuri. Moni ei edes tiedä, mitä tilanteessa pitäisi tehdä.

Tämäkin pentu etsii kotia.

Ylöjärven kissasuku löytyi, kun lähettyviltä tehtiin pari ilmoitusta löytökissoista. Kissankulmalaisille kävi selväksi, että kyse on leviämään päässeestä populaatiosta.

– Talo löytyi helposti, Viirola kertoo.

82 loukutetusta kissasta 46 jäi Kissankulman omiin tiloihin. Viirola uskoo, että kaikille löytyy koti.

Joillain yksilöillä oli pieniä, hoitoa vaativia vammoja.

– Vuosi sitten löysimme noin 80 kissan populaation. Niistä enää yksi tai kaksi taitaa olla ilman kotia. Vuodessa saamme uuden kodin noin 300 kissalle.

Kissankulman ja muiden yhdistyksen tehtäviin kuuluu muun muassa löytökissojen siistiminen sekä tietenkin leikkaaminen ja rokotukset. Työ on arvokasta – myös rahallisesti. Löytökissoista huolehtivia yhdistyksiä voikin tukea esimerkiksi rahalahjoituksin tai vaikkapa tuomalla niille kissanruokaa.

Aurora-populaation kissoja voi tukea myös osallistumalla keräykseen.

– Ihmiset ovat onneksi nykyisin niin sivistyneitä, että he haluavat kissansa löytöeläinyhdistyksiltä, Viirola kiittää.

Auroraksi nimitetyn poikkeuksellisen suuren Ylöjärven populaation hyväksi on järjestetty oma keräyksensä.